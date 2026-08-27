Exequiel Palacios llegó a la Premier League y tuvo una particular presentación en Ipswich

Resumen para apurados
- Exequiel Palacios fue presentado como nuevo refuerzo del Ipswich Town inglés tras ser transferido desde el Bayer Leverkusen por más de 22 millones de euros.
- El volante argentino de 27 años deja el fútbol alemán tras seis temporadas y media multicampeonas y fue recibido arriba de un tractor en homenaje al apodo del club.
- El campeón del mundo con Argentina se convierte en el primer ganador mundialista en la historia del Ipswich, que busca consolidarse en la máxima categoría inglesa.
Exequiel Palacios tiene nuevo club. El mediocampista argentino de 27 años fue presentado oficialmente como refuerzo de Ipswich Town y comenzará su primera experiencia en la Premier League después de seis temporadas y media en Bayer Leverkusen.
El campeón del mundo firmó un contrato por cuatro temporadas, hasta mediados de 2030, y utilizará la camiseta número 25, el mismo dorsal que llevó durante su etapa en Alemania. Se convirtió, además, en la undécima incorporación del equipo durante este mercado.
Aunque Ipswich informó oficialmente que la operación se concretó por una cifra no revelada, Olé señaló que el club inglés pagará 22,5 millones de euros fijos al Leverkusen y otros cinco millones sujetos al cumplimiento de diferentes objetivos.
Una presentación arriba de un tractor
Ipswich eligió una manera particular de presentar a su flamante incorporación. Palacios apareció manejando un tractor, una referencia directa al apodo “The Tractor Boys” (“Los Chicos del Tractor”) que identifica históricamente al club por su vínculo con una región agrícola y ganadera.
“Estoy encantado de estar acá. Es un club con una gran ambición”, expresó el argentino, que también destacó su entusiasmo por competir contra algunos de los mejores equipos y futbolistas del mundo.
Su llegada tendrá además un componente histórico: Palacios será el primer campeón mundial en vestir la camiseta del Ipswich Town.
El mediocampista deja Bayer Leverkusen después de disputar 186 partidos, marcar 15 goles y aportar 17 asistencias. En Alemania formó parte del equipo que conquistó la histórica Bundesliga 2023/24 y también levantó la Copa y la Supercopa del país.
Antes había iniciado su carrera en River, donde conquistó, entre otros títulos, la Copa Libertadores. Ahora sumará Inglaterra a su recorrido europeo y buscará trasladar su experiencia a un Ipswich que apuesta fuerte para competir en la Premier League.