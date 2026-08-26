Exequiel Palacios cambia Alemania por la Premier League: los millones que recibirá River por su transferencia
El mediocampista tucumano fue transferido por Bayer Leverkusen al Ipswich Town por €22,5 millones más otros €5 millones en variables. El “Millonario”, dueño de una plusvalía y beneficiado por el mecanismo de solidaridad, embolsará alrededor de €1,3 millones.
Resumen para apurados
- Bayer Leverkusen transfirió a Exequiel Palacios al Ipswich Town inglés por 22,5 millones de euros, una operación que le dejará a River Plate cerca de 1,3 millones de euros.
- El volante deja Alemania tras seis años exitosos para jugar en la Premier League. River cobra gracias a una plusvalía pactada en 2019 y al mecanismo de solidaridad de FIFA.
- La venta refuerza las arcas de River, que ya sumó fondos por Facundo Medina y permanece atento a posibles transferencias de otras figuras surgidas de sus divisiones inferiores.
Exequiel Palacios tendrá un nuevo desafío en su carrera. El mediocampista tucumano dejará Bayer Leverkusen después de más de seis años en Alemania y continuará su trayectoria en Ipswich Town, que acaba de ascender a la Premier League.
La transferencia del futbolista de 27 años se cerró en €22,5 millones fijos, aunque la cifra podría alcanzar los €27,5 millones mediante diferentes objetivos establecidos en la operación.
El movimiento también tendrá repercusiones en Argentina. River Plate, club en el que Palacios realizó sus divisiones inferiores y comenzó su carrera profesional, recibirá alrededor de €1,3 millones por la transferencia.
¿Cuánto dinero recibirá River por la venta de Palacios?
Los ingresos para el “Millonario” provienen de dos conceptos diferentes.
Por el mecanismo de solidaridad, a River le corresponde el 3,5% de la transferencia. De esta manera, ingresarán aproximadamente €800.000 a las arcas del club de Núñez.
A esa cantidad deberá agregarse la plusvalía que River conservó cuando vendió al tucumano a Bayer Leverkusen a finales de 2019.
Aquella operación se había realizado por €17,06 millones brutos —unos €13,5 millones netos— y River mantuvo un 10% sobre la ganancia de una futura transferencia. La diferencia entre aquel precio y los €22,5 millones actuales ronda los €5,5 millones, por lo que el club recibiría aproximadamente otros €500.000.
Así, el ingreso inicial estará cerca de €1,3 millones. La cifra podría aumentar en caso de que se cumplan las variables por otros €5 millones incluidas en la operación entre Bayer Leverkusen e Ipswich.
Un nuevo ingreso para las arcas de River
La transferencia de Palacios se suma a otro movimiento del mercado europeo que dejó dinero en Núñez.
River ya había percibido €510.600 por el pase de Facundo Medina a Bayer Leverkusen, una cantidad que podría llegar hasta los €555.000 en caso de cumplirse diferentes bonificaciones.
Entre ambas operaciones, el club sumará una cifra cercana a los €1,8 millones sin desprenderse de ningún futbolista de su actual plantel.
Además, River sigue con atención los movimientos alrededor de otros jugadores surgidos de sus inferiores. Eventuales transferencias de Enzo Fernández o Julián Álvarez podrían volver a generar ingresos mediante el mecanismo de solidaridad.
Exequiel Palacios deja Bayer Leverkusen después de seis años
El tucumano había abandonado River con 21 años después de integrar uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del club.
Fue campeón de la Copa Libertadores 2018, cuya final River le ganó a Boca en Madrid, y posteriormente conquistó la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina en 2019.
A finales de ese año comenzó su etapa en Alemania. Con Bayer Leverkusen también consiguió hacer historia: integró el equipo que ganó de manera invicta la Bundesliga 2023/24, conquistó la Copa de Alemania y alcanzó la final de la Europa League.
Ahora, a los 27 años, Palacios cerrará su etapa en Alemania para comenzar una nueva experiencia en Inglaterra. Su transferencia no sólo significará el desembarco del tucumano en la Premier League: también dejará un nuevo ingreso millonario en River.