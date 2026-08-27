"Yo de acá me voy": Jimena Monteverde habló de las exigencias en la mesa de Mirtha Legrand

La chef y conductora de La Cocina Rebelde, el programa que se emite por El Trece, contó durante una distendida charla algunos de los secretos que rodean a los famosos almuerzos de la diva. Entre ellos, mencionó que hay figuras que consultan previamente quiénes serán los invitados y otras que incluso tienen preferencias respecto del lugar que ocuparán en la mesa.