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"Yo de acá me voy": Jimena Monteverde habló de las exigencias en la mesa de Mirtha Legrand

La chef y conductora de La Cocina Rebelde contó detalles de lo que ocurre detrás de escena en las tradicionales mesas de la diva.

JIMENA MONTEVERDE. La chef y conductora de La Cocina Rebelde contó detalles de lo que ocurre detrás de escena en las tradicionales mesas de la diva.
JIMENA MONTEVERDE. La chef y conductora de La Cocina Rebelde contó detalles de lo que ocurre detrás de escena en las tradicionales mesas de la diva.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jimena Monteverde reveló en su programa de televisión las exigencias de invitados en la mesa de Mirtha Legrand, quienes amenazan con irse si no se sientan a la derecha de la diva.
  • La cocinera contó junto a Claudia Villafañe y Coco Carreño que varias figuras consultan la lista de invitados y exigen la ubicación con mayor visibilidad televisiva.
  • Las declaraciones exponen los protocolos, tensiones y negociaciones de poder que persisten detrás de escena en uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina.
Resumen generado con IA

Las tradicionales mesas de Mirtha Legrand tienen sus propias reglas y, según reveló Jimena Monteverde, también esconden algunas negociaciones y exigencias de los invitados que pocas veces trascienden al público.

La chef y conductora de La Cocina Rebelde, el programa que se emite por El Trece, contó durante una distendida charla algunos de los secretos que rodean a los famosos almuerzos de la diva. Entre ellos, mencionó que hay figuras que consultan previamente quiénes serán los invitados y otras que incluso tienen preferencias respecto del lugar que ocuparán en la mesa.

El tema surgió mientras Monteverde compartía la mesa de su programa junto a Claudia Villafañe y el humorista Coco Carreño. En medio de las risas, la conductora comenzó a contar detalles que, según admitió, podían meterla en un “berenjenal”.

“Muchos famosos van si la mesa les gusta. Preguntan quiénes van”, contó Monteverde. Luego sumó un dato que llamó especialmente la atención: “Muchos quieren sentarse del lado derecho”.

El lugar más buscado de la mesa

Según explicó la chef, el asiento ubicado a la derecha de Mirtha Legrand es el más codiciado por los invitados. Se trata del lugar que tiene mayor visibilidad y que, dentro de la dinámica de la mesa, está asociado simbólicamente con un mayor protagonismo.

Carreño coincidió con esa apreciación y fue contundente: “El lugar que cotiza es estar sentado a la derecha de Mirtha. Es el que más cotiza”.

Lo que para algunos podría parecer un detalle menor, según el relato de Monteverde forma parte de las negociaciones que pueden darse detrás de escena antes de uno de los programas más tradicionales de la televisión argentina.

Pero la conductora fue todavía más lejos y aseguró que hubo figuras que llegaron al estudio, vieron la ubicación que les habían asignado y plantearon directamente la posibilidad de abandonar el programa.

“Ha pasado muchas veces que han llegado figuras y tienen puesto el cartel del lado de la izquierda. Y entonces dijeron: ‘Yo de acá me voy. Si no me pasás a la derecha, yo de acá me voy’”, relató.

La revelación sorprendió a Villafañe, quien rápidamente tomó distancia de ese tipo de actitud: “Eso no lo haría nunca”.

Carreño, intrigado por la historia, intentó que Monteverde revelara quiénes habían protagonizado esas escenas. Sin embargo, la cocinera se negó a dar nombres.

“No puedo, no puedo. Es gente muy famosa, muy conocida”, respondió. Y dejó en claro que no se trató de una situación aislada: “Hay varios”.

Los cuidados de Mirtha con sus invitados

Durante la misma conversación, Monteverde también se refirió al vínculo con Mirtha Legrand y a los cuidados que, según su percepción, la conductora mantiene actualmente al momento de entrevistar a sus invitados.

“Mirtha está muy, muy cuidadosa”, señaló.

El comentario generó otra intervención del locutor del programa, quien sostuvo que la diva “aflojó” con el paso del tiempo.

La charla derivó entonces hacia el humor. Carreño imaginó qué podría suceder si una mesa de La Cocina Rebelde se transformara en escenario de uno de los tradicionales almuerzos de Mirtha: “Empiezan a volar escarbadientes por todos lados”, bromeó.

La postura de Claudia Villafañe

Villafañe también aportó su propia mirada a partir de su experiencia como invitada en programas de televisión.

La empresaria contó que no suele pedir que determinados temas queden afuera de las entrevistas. Explicó que, cuando recibe una invitación, en ocasiones le ofrecen la posibilidad de anticipar sobre qué cuestiones no quiere hablar.

“Cuando me invitan a un programa, yo no voy a muchos programas, pero cuando me invitan y me dicen: ‘Vos decinos de qué no querés hablar, no te preguntamos’. Digo: ‘No, si yo a mí me invitan a un programa, yo no te puedo decir: esto no me preguntes’”, relató.

Monteverde coincidió con esa postura y consideró que anticipar que un determinado tema no puede ser abordado puede terminar perjudicando al propio invitado.

“Cuando decís: ‘No quiero hablar’, es en tu contra”, afirmó.

El intercambio entre las tres figuras permitió conocer parte de los protocolos, las preferencias y las estrategias que pueden aparecer detrás de cámara en los programas de televisión. Todo ocurrió durante La Cocina Rebelde, el ciclo en el que Monteverde combina la conducción con la cocina en cada emisión.

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