A.N.I.M.A.L. en Tucumán: el rugido de "El Nuevo Camino del Hombre" tres décadas después

Resumen para apurados
- A.N.I.M.A.L. tocará este viernes en Puerto Libertad, Tucumán, para celebrar los 30 años de su emblemático disco "El Nuevo Camino del Hombre" en el marco de su gira nacional.
- Lanzado en 1996, el álbum fue disco de oro. El concierto incluirá sus doce canciones originales, catorce clásicos y un homenaje al baterista Martín Carrizo.
- Con letras de fuerte vigencia social y ecológica, el grupo reúne a un público intergeneracional y reafirma su legado en la historia del metal latinoamericano.
El metal latinoamericano tiene fechas que quedan grabadas a fuego en su historia, y 1996 es, sin lugar a dudas, una de ellas. Aquel año vio la luz El Nuevo Camino del Hombre, el emblemático álbum de A.N.I.M.A.L. que no solo consolidó la identidad sonora y el mensaje combativo del grupo nacido en 1992, sino que lo catapultó a la masividad al convertirse en disco de oro en Argentina con más de 30.000 copias vendidas. Bajo la histórica declaración de principios de sus siglas, “Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar", la banda asumió un rol fundamental en la defensa y valoración de las etnias y razas de todo el continente. Tres décadas después, en pleno 2026, el grupo se encuentra recorriendo el país en una gira nacional que celebra este hito de la música pesada.
En una conversación exclusiva con LA GACETA, Andrés Giménez compartió las intensas emociones que despierta este reencuentro con su propia historia: "Es maravilloso volver a reencontrarse con esa composición y con esas canciones; cantarlas, tocarlas y disfrutar de su aura en vivo después de 30 años. No me arrepiento absolutamente de nada de lo que hicimos con este disco; al contrario, lo celebro y doy gracias. Creo que cuando las cosas se hacen con el alma, quedan plasmadas de esa forma. Aquel fue un momento único e irrepetible".
Esta honestidad brutal es la que, según Giménez, permitió a A.N.I.M.A.L. romper prejuicios y esquemas en la escena de los años noventa. Aunque en sus comienzos anhelaban crecer como cualquier artista, confiesa que jamás imaginaron la magnitud que alcanzaría su obra. Sin embargo, el verdadero valor de estas composiciones no reside únicamente en la nostalgia, sino en su cruda actualidad.
Al analizar la realidad social frente al panorama de este 2026, Giménez reflexiona con preocupación: "Lamentablemente el mundo no evolucionó, involucionó". Esta preocupante realidad es, para el cantante, la razón por la cual canciones escritas hace tres décadas siguen golpeando con tanta fuerza en la cotidianidad latinoamericana. "Si hubiésemos grabado El Nuevo Camino del Hombre hoy, sería un disco totalmente actual. Los problemas por los que gritábamos hoy están más a flor de piel o incluso se acentuaron más". El músico ejemplifica esta vigencia con clásicos indiscutibles del álbum: "Sabia naturaleza" ya advertía sobre el desastre ecológico que hoy sufrimos en carne propia, mientras que el tema homónimo del disco y "Guerra de razas" continúan funcionando como espejos de una realidad que duele.
Este regreso al pasado también remueve ausencias insustituibles. La figura de Martín Carrizo, el inolvidable baterista que marcó a fuego la identidad rítmica de aquel álbum, sobrevuela cada acorde de la gira. "Martín es un hermano que va a vivir toda la vida dentro de la historia de A.N.I.M.A.L. y de mi corazón", confiesa Giménez. "Me gustaría tenerlo vivo para seguir compartiendo cosas. Su legado es y será siempre imborrable, y lo recordamos activamente arriba del escenario en cada show a través de las canciones".
A pesar de las ausencias y el paso implacable del tiempo, los años le han aportado a la banda una madurez que el músico agradece y que se refleja en su público intergeneracional: "La relación con la gente se hizo más fuerte porque el legado se transmite de generación en generación; en los shows vemos a padres con hijos, o abuelos con nietos, unidos por una hermosa comunión y fraternidad". Esta "sana locura", como él la define, mantiene a la banda en un estado de potencia arrolladora: "Se van a encontrar con un A.N.I.M.A.L. poderoso, vigente y que suena increíble. Creo que la madurez hace que sonemos cada vez mejor".
El trato con el público tucumano promete sumar un nuevo capítulo memorable este viernes. "Tucumán es una provincia de mucho rock y siempre que fuimos nos han recibido de manera increíble. No dudo de que este viernes va a ser algo histórico y muy nostálgico, porque tocar este disco entero te remueve momentos, la conciencia y la vida misma", anticipa con entusiasmo.
La cita obligada para los amantes del rock pesado de la provincia está programada para este viernes 28 de agosto a las 21 en Puerto Libertad. La propuesta será generosa y demoledora: un show extenso con un setlist de 26 canciones en total. La velada estará dividida en dos bloques; el primero dedicado a repasar de principio a fin y en su orden original las 12 canciones de El Nuevo Camino del Hombre, y un segundo tramo que reunirá 14 clásicos indispensables de toda su carrera junto a varias sorpresas para los seguidores más fieles. La apertura y el acompañamiento local estarán a cargo de las reconocidas bandas invitadas Mordor y Grizzly, quienes encenderán los motores del escenario tucumano antes del gran despliegue de la leyenda del metal latino.