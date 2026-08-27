A.N.I.M.A.L. en Tucumán: el rugido de "El Nuevo Camino del Hombre" tres décadas después

El metal latinoamericano tiene fechas que quedan grabadas a fuego en su historia, y 1996 es, sin lugar a dudas, una de ellas. Aquel año vio la luz El Nuevo Camino del Hombre, el emblemático álbum de A.N.I.M.A.L. que no solo consolidó la identidad sonora y el mensaje combativo del grupo nacido en 1992, sino que lo catapultó a la masividad al convertirse en disco de oro en Argentina con más de 30.000 copias vendidas. Bajo la histórica declaración de principios de sus siglas, “Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar", la banda asumió un rol fundamental en la defensa y valoración de las etnias y razas de todo el continente. Tres décadas después, en pleno 2026, el grupo se encuentra recorriendo el país en una gira nacional que celebra este hito de la música pesada.