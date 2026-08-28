Armas en las escuelas de Tucumán: el desafío de escuchar y actuar antes de que sea tarde

Uno de los interrogantes que aparecen frente a estos episodios es si siempre existen señales previas que permitan anticiparlos. Juárez advirtió que no necesariamente ocurre así. “Todas nuestras conductas no entran dentro del orden de lo previsible”, señaló. Ante esa imposibilidad de prever cada conducta, la psicóloga puso el foco en la construcción de espacios de escucha y contención dentro de las escuelas. “Es necesario que se generen espacios que permitan la circulación de la palabra, que se pueda escuchar y dialogar. Que se pueda contener a los niños, niñas y adolescentes. Los adultos necesitamos nuevamente volver nuestra mirada hacia las infancias y adolescencias”, afirmó. La especialista señaló que muchas veces las conductas propias de esa etapa se observan desde un lugar crítico y con distancia. “Necesitan ser miradas, necesitan ser escuchadas y, por sobre todo, no tan juzgadas”, expresó.