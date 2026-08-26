Números de Oro de LA GACETA: cuatro lectores se repartieron el pozo y el premio vuelve a ser de $3.500.000

Una vez más, Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA, llevó alegría a distintas familias tucumanas. Después de varias semanas de acumulación, en las que el pozo fue creciendo hasta alcanzar cifras millonarias, finalmente cuatro lectores lograron completar sus tarjetas y quedarse con el premio.
Ahora, la expectativa se renueva y comienza una nueva etapa. Este viernes, quienes reciban su tarjeta junto al diario tendrán una nueva oportunidad de convertirse en ganadores y acceder a un pozo de $3.500.000.
Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17.30 a 20.30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio.
También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $350.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.