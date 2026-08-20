ENTREVISTA |

Daniel Posse: “No puede ser que Tucumán no tenga una Feria del Libro como corresponde”

LO QUE VIENE. Posse incluirá en “Territorios” un cuento premiado en Estados Unidos e inédito en Argentina.
LO QUE VIENE. Posse incluirá en “Territorios” un cuento premiado en Estados Unidos e inédito en Argentina.

Oriundo de Aguilares y radicado hace 30 años en Buenos Aires, el escritor publicará la antología de cuentos “Territorios”. No ahorra críticas a las políticas culturales de la provincia y propone una gestión basada en concursos, planificación y profesionalismo.

Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 18 Hs

Resumen para apurados

  • El escritor tucumano Daniel Posse criticó las políticas culturales provinciales y reclamó una Feria del Libro adecuada en Tucumán, en el marco de la presentación de su nuevo libro.
  • Radicado en Buenos Aires, el autor publicará "Territorios", antología que incluye un cuento premiado en EE.UU., y propone profesionalizar la gestión cultural con concursos.
  • Las declaraciones reabren el debate sobre la necesidad de una mejor planificación cultural y eventos editoriales de mayor escala en el norte argentino.
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