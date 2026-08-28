Yayoi Kusama se sumó a la triste y larga lista de fallecidos de la semana

Yayoi Kusama estudió Bellas Artes en Japón y a finales de los años 1950 se instaló en Estados Unidos, donde se impuso como una de las figuras de la vanguardia neoyorquina. Pese a la discriminación que sufrió en tanto que mujer japonesa en un país todavía marcado por la Segunda Guerra Mundial, logró hacerse conocer con sus obras y sus provocadores ‘happenings’ en los años 1960, en los que experimentó con la pintura corporal y el sempiterno motivo de los lunares.