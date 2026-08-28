Teatro Orestes Caviglia: una indagación sobre los cuerpos y el territorio

Esta noche desde las 21 el elenco estatal presentará “Paisajes interiores”, anunciada como “una investigación coreográfica sobre la relación entre el cuerpo y el territorio, a partir de un proceso de creación colectiva”. “La obra construye una cartografía sensible donde el movimiento revela los paisajes que habitan en cada persona, transformando el escenario en una geografía viva de encuentros, desplazamientos y recuerdos”, se completa.