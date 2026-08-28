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Teatro Orestes Caviglia: una indagación sobre los cuerpos y el territorio

La Compañía de Danza Contemporánea de la Provincia repone su obra “Paisajes interiores”.

Teatro Orestes Caviglia: una indagación sobre los cuerpos y el territorio
Hace 6 Hs

“Resonancias - Habitar territorio y memoria” es el nombre común del ciclo que presenta la Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural de Tucumán en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), donde se reúnen dos producciones de su director, Luciano Cejas.

Esta noche desde las 21 el elenco estatal presentará “Paisajes interiores”, anunciada como “una investigación coreográfica sobre la relación entre el cuerpo y el territorio, a partir de un proceso de creación colectiva”. “La obra construye una cartografía sensible donde el movimiento revela los paisajes que habitan en cada persona, transformando el escenario en una geografía viva de encuentros, desplazamientos y recuerdos”, se completa.

Mañana, en el mismo lugar y a la misma hora, se repondrá “¿Todavía cantamos? Heredar una voz”, que se inspira en el legado artístico, político y humano de Mercedes Sosa. “Más que un homenaje, se explora cómo la memoria puede proyectarse hacia el presente a través del cuerpo, entendiendo el folclore como un patrimonio vivo que continúa resignificándose en cada generación”, se fundamenta.

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Aunque concebidas como creaciones independientes, ambas propuestas se vinculan en la idea de pensar el cuerpo como un espacio donde se inscriben las experiencias individuales y colectivas junto al paisaje, a la tradición y a las formas en que se construye la identidad.

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