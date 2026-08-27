The Tramps invita a viajar de Nueva Orleans a Nueva York sin salir del Teatro Alberdi

No harán falta valijas ni pasajes: durante una noche, el Teatro Alberdi será el punto de partida de un viaje por la historia del jazz. El recorrido comenzará en Nueva Orleans, entre los sonidos que dieron origen al género, y llegará a Nueva York, con el swing y la fuerza de las grandes bandas.
Al frente de ese viaje estarán Valentina Córdoba, Victoria “Piku” Lohezic, Salma Arabia y Agustina Caimi, integrantes de The Tramps. El cuarteto vocal femenino que en agosto de 2021, atravesó diferentes formaciones y encontró estabilidad con sus cuatro voces actuales.
“Un viaje en clave de jazz: de New Orleans a New York” subirá al escenario del Teatro Alberdi el sábado 29 de agosto, a las 21. Será un nuevo paso para una formación que lleva alrededor de un año trabajando y que en 2025 tuvo su primera función en el Teatro San Martín.
Compartirá escenario con JazzPer y sumará nuevo repertorio, vestuario, iluminación y mobiliario inspirados en las décadas de 1930 y 1940. Las entradas cuestan $16.000 y $21.000 y se consiguen en la boletería del teatro, mediante su plataforma online o en la cuenta de Instagram @thetramps.jazz.
The Tramps cuenta cómo preparó su viaje por la historia del jazz
- ¿Cómo surgió la idea de crear “Un viaje en clave de jazz” y qué historia quieren contar a través del espectáculo?
- La idea surgió a partir de algunas canciones de nuestro repertorio que nombran ciudades icónicas para el género. Si bien nos centramos en las décadas de 1930 y 1940, hacemos un recorrido desde las primeras formas del jazz, como el ragtime, hasta llegar al swing característico de las grandes bandas que tocaban en clubes y teatros.
- ¿Cómo se representa musicalmente cada ciudad dentro del show? ¿Qué sonidos o estilos identifican con Nueva York y cuáles con Nueva Orleans?
- Hay un segmento del espectáculo en el que JazzPer les dedica especial atención a los sonidos de ambas ciudades. Básicamente, se diferencian en que Nueva Orleans hace referencia a los orígenes del jazz, mientras que Nueva York representa a las grandes bandas y orquestas.
- ¿Cómo seleccionaron las canciones del repertorio? ¿Hay algún tema que funcione como punto de partida o como llegada de este viaje?
- Tratamos de centrarnos especialmente en las canciones de nuestro repertorio pertenecientes a las décadas de 1930 y 1940, sin dejar afuera aquellas que son necesarias para trazar este viaje casi histórico por el género. La introducción del espectáculo es muy especial porque nos pasea por algunas de las melodías más emblemáticas del jazz.
- ¿Qué desafíos vocales les plantearon los nuevos arreglos y cuánto tiempo lleva preparar las armonías a cuatro voces?
- Hay una gran preparación detrás del resultado que se escuchará en el show. Dedicamos varios ensayos al estudio y al ensamble de las voces, y luego trabajamos para conseguir el sonido exacto que requiere cada canción. Los temas que incorporamos al repertorio, además del desafío técnico, son muy exigentes en lo expresivo: son casi teatrales.
- Ya compartieron escenario con JazzPer en otras oportunidades. ¿Cómo fue creciendo esa relación musical y qué encontraron en ellos para volver a construir un espectáculo juntos?
- Creemos que la conjunción de ambas bandas es muy buena, tanto en lo estético como en el sonido que se logró. Se mantiene el estilo dixie de JazzPer, pero adaptado al swing de The Tramps. Además, trabajamos en un ambiente muy cálido y alegre.
- ¿El espectáculo tendrá además una puesta visual, vestuario o recursos escénicos que ayuden a recrear las atmósferas de ambas ciudades?
- Sí. Con el vestuario de ambos grupos, el mobiliario y hasta la iluminación intentamos recrear un poco la época.
- Desde aquella presentación en el Teatro San Martín, que marcó un momento importante para la formación actual, ¿en qué sienten que creció o cambió The Tramps?
- The Tramps pasó por varias formaciones: algunos integrantes permanecieron y otros fueron cambiando. Eso requirió comenzar de nuevo en algunos momentos, pero, por suerte, con la formación actual logramos un sonido muy estable y fresco. Cada voz aporta un color diferente y cada presentación ante el público se vuelve más profesional.
- ¿Qué significa para ustedes llegar ahora al teatro con un espectáculo propio y de estas características?
- Es muy emocionante tocar en uno de los teatros más importantes de la provincia y, además, hacerlo el 29 de agosto, el día del nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Estamos muy felices y entusiasmadas de sumar un teatro más al recorrido de The Tramps.