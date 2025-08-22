El Zar arriba con nuevo disco para su primer show propio

Dentro del indie pop y el pop alternativo, con influencias del rock, el synth-pop y ciertos toques de funk y R&B moderno, la música de El Zar se caracteriza por un sonido melódico, con guitarras limpias, bases electrónicas, sintetizadores y una impronta bastante nocturna y urbana.
Con grupos como Bándalos Chinos o Conociendo Rusia, integra una escena nueva, distinta del indie que tiene una alta dosis de intimismo y eso que se conoce -aunque cuesta definirlo- como “fresco”. “Nunca supe hablar de las cosas que me pasan”, dice la letra de “Parte de mí”, creada por Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarra y producción). El dúo presentará su último disco “Paradiso” hoy en Diva (Rivadavia 1.320). Giménez dice que el formato canción es lo suyo, y que les gusta componer con la guitarra.
- Primera vez que tocan solos en Tucumán. ¿Cómo será el show?
- Es la primera vez que tocamos con un show propio, hemos estado en el Tucumán Indie el año pasado, pero esta vez vamos a una sala a presentar nuestro nuevo disco, así que venimos muy entusiasmados y contentos de que empieza ya el viaje de Paradiso Tour.
- ¿Son parten de la renovación del indie-pop o rock alternativo?
- Sí, la verdad que nos sentimos parte de una escena o de algo que viene sucediendo en conjunto con muchas bandas, como Bándalos Chinos, Conociendo Rusia, Silvestre y la Naranja y muchas otras. Todas y cada una trata de hacer su propio camino, pero por supuesto que hay algo colaborativo y de amistad; por ahí algunos graban en los discos de uno; y se sabe que tal vez el público que va a ver una, probablemente también le guste otra. Se va formando algo que me parece que está buenísimo porque empuja para el mismo lado. Se crece en conjunto, con un público que acompaña, con gente también que organiza festivales y promotores. El sonido se está poniendo cada vez más interesante y toda la escena argentina ya es referente de la música en español en todo el mundo.
- Cuando se los llama pop “fresco”, ¿ustedes qué entienden musicalmente con esa palabra?
- No sabía que se nos llamaba así, pero son dos palabras que nos gustan y es lindo cómo suenan juntas. Si bien “Paradiso” tiene un tinte más de rock nacional, el pop significa estar conectado con lo popular y que las canciones sean bien cantables con estribillos para que una canción se pueda valer por sí sola, para que agarres una guitarra y la puedas cantar. Nos enorgullece.