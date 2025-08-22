El Zar arriba con nuevo disco para su primer show propio

- Sí, la verdad que nos sentimos parte de una escena o de algo que viene sucediendo en conjunto con muchas bandas, como Bándalos Chinos, Conociendo Rusia, Silvestre y la Naranja y muchas otras. Todas y cada una trata de hacer su propio camino, pero por supuesto que hay algo colaborativo y de amistad; por ahí algunos graban en los discos de uno; y se sabe que tal vez el público que va a ver una, probablemente también le guste otra. Se va formando algo que me parece que está buenísimo porque empuja para el mismo lado. Se crece en conjunto, con un público que acompaña, con gente también que organiza festivales y promotores. El sonido se está poniendo cada vez más interesante y toda la escena argentina ya es referente de la música en español en todo el mundo.