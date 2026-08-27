Crimen de Érika Antonella Álvarez: la defensa de Sosa cuestionó la autopsia de la joven

Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fue encontrada sin vida el 8 de enero de este año en un basural de Manantial Sur. Según la investigación de la Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, la joven había llegado el día anterior en un vehículo de Uber hasta la vivienda de Sosa, en Yerba Buena. La acusación sostiene que entre las 3.50 y las 7 el imputado la golpeó con extrema violencia y le provocó lesiones que le causaron la muerte. Luego habría colocado el cuerpo en bolsas de consorcio y lo habría abandonado en el basural.