Secciones
Seguridad

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Los familiares de la víctima fueron quienes aportaron el nombre de Felipe Sosa al legajo. El hombre estará bajo prisión preventiva por los siguientes seis meses-

BAJO ANÁLISIS. Uno de los domicilios allanado de Felipe Sosa se ubica entre la zona de las calles Bascary y Frías Silva, en Yerba Buena. BAJO ANÁLISIS. Uno de los domicilios allanado de Felipe Sosa se ubica entre la zona de las calles Bascary y Frías Silva, en Yerba Buena.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

La audiencia en la que Felipe “El Militar” Sosa fue imputado por el crimen de Érika Antonella Álvarez y sometido a seis meses de prisión preventiva estuvo atravesada no sólo por discusiones técnicas y planteos procesales, sino también por los relatos que permitieron reconstruir cómo habrían sido las últimas horas de la joven de 25 años que fue asesinada a golpes y arrojada a un basural en Manantial Sur.

Durante más de cinco horas se escucharon las posturas, los desacuerdos y las diferentes versiones entre las partes. Pero también se conocieron importantes datos vinculados al asesinato, entre ellos, cómo el nombre de Sosa pasó a ser el del principal sospechoso del crimen. “El Militar” fue mencionado por primera vez en la causa gracias a Milena Álvarez, la hermana de la víctima, quien dio detalles sobre la relación que mantenía la víctima con el imputado.

Según le explicó la mujer a la jefa de la División de Homicidios, Susana Montero, Érika le había contado que se veía con un hombre apodado “El Militar” con frecuencia. Le dijo que se trataba de encuentros espontáneos ya que él solía llamarla para que fuera a su casa, en Yerba Buena. “Recordó que su hermana le dijo que este sujeto manejaba las fiestas electrónicas, que estaba lleno de plata y que estaba involucrado en la distribución de pastillas de éxtasis. Le contó que en las reuniones que realizaba en su casa no participaban muchas personas, pero que había mucha droga y que le había mostrado varias armas que guardaba allí”, indicó el auxiliar de fiscal, Guillermo Giordano.

Rastreo por GPS

Un dato relevante que rescató el investigador del testimonio de Milena fue que la víctima no tenía contratado un paquete de datos móviles en su celular, por lo que sólo se conectaba a WhatsApp o a internet a través de una red de wifi. También relató que Érika en más de una oportunidad le había pedido a su hermana en medio de la noche que le solicitara desde su celular autos de aplicación para ir a las reuniones organizadas por “El Militar”, por lo que tenía guardada su dirección.

Cuando la investigación ya había iniciado, Milena y sus hermanos recordaron que Érika tenía una cuenta de Netflix propia. De los datos del usuario extrajeron su dirección de Gmail y, tras varios intentos, lograron descifrar su contraseña e ingresar a la cuenta de Google que estaba asociada a su teléfono celular (que aún no fue encontrado). “Con la función ‘Encuentra tu teléfono’ localizaron que la última conexión registrada fue el 7 de enero a las 3.12 y notaron que la ubicación coincidía con el domicilio de Sosa”, dijo Giordano.

De inmediato se realizó un rastrillaje cibernético para averiguar mayor información del señalado y solicitaron órdenes de allanamiento para cuatro domicilios vinculados a “El Militar”. En un inmueble ubicado en la calle Santo Domingo al 1.100 los efectivos secuestraron un chaleco balístico, una pistolera, una balanza de precisión, una cartuchera camuflada, 125 cartuchos y un ticket de extracción del Banco Francés por $8 millones del 8 de enero de 2026. También encontraron objetos cubiertos con cinta de embalar negra, similar a la usada en las bolsas del cuerpo de la víctima, y sogas negras.

Cuando se dirigieron a otra de las viviendas, la ex esposa de Sosa manifestó que él ya no vivía allí y dijo que había viajado a Buenos Aires. Al ahondar en la pesquisa, descubrieron que el mismo día que se encontró el cuerpo de Érika, el imputado había comprado una motocicleta de alta gama. Rápidamente se inició un plan en conjunto con la Policía bonaerense e Infantería para capturarlo.

Diferencias

Con todas las evidencias recolectadas, el fiscal de Homicidios de Feria, Carlos Picón, y Giordano acusaron a Felipe Sosa como autor del delito de homicidio simple y solicitaron que fuera sometido a seis meses de prisión preventiva. “Hablamos de un homicidio atroz, que si bien todavía no se acreditó que fuera en un contexto de violencia de género, sí se acreditó una desigual preparación militar. La víctima tenía un extremo carácter de vulnerabilidad”, argumentaron.

El querellante Carlos Garmendia respaldó el pedido del MPF y advirtió que se encuentran ante una causa compleja por lo que es posible que se reformulen los cargos cuando se amplíe la plataforma fáctica.

Los defensores de Sosa, Marcelo Cosiansi, Rubén Flores, Isaías Díaz Romero y Sergio Díaz Juárez, se opusieron a la imputación y al pedido de preventiva. Según su postura, existen otras líneas investigativas que el Ministerio Público Fiscal no habría explorado, como la de una ex pareja de la víctima denunciada por violencia de género, o la que menciona a Carlos “El Paraguayo”, sospechado por narcotráfico. Además cuestionaron el abordaje y la difusión de la causa. “En los últimos días se transformó en algo muy mediático; hicieron un circo con el traslado de Sosa, como si se tratase de un narco mexicano”, afirmaron.

Luego de un cuarto intermedio, el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió hacer lugar a los planteos del MPF y dispuso la preventiva por seis meses.

Temas Erika Antonella Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crimen de Erika Álvarez: dictaron seis meses de prisión preventiva para Felipe El Militar Sosa

Crimen de Erika Álvarez: dictaron seis meses de prisión preventiva para Felipe "El Militar" Sosa

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

4

Cartas de lectores: Libertad de expresión

5

Cartas de lectores II: El nombre del aeropuerto

6

Cartas de lectores III: La situación de los jubilados

Más Noticias
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Las expensas arrancan el año con otro incremento

Las expensas arrancan el año con otro incremento

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios