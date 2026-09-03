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Artistas y estudiantes tucumanos pueden acceder a una beca nacional: cómo postularse

La convocatoria está abierta hasta el 11 de septiembre y cubre hasta el 75% del costo de una formación en gestión cultural, presencial, virtual o mixta.

ARTES ESCÉNICAS. La beca está dirigida a artistas, técnicos, profesionales y estudiantes.
ARTES ESCÉNICAS. La beca está dirigida a artistas, técnicos, profesionales y estudiantes. / PEXELS
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El INT abrió hasta el 11 de septiembre una convocatoria para otorgar 48 becas de gestión cultural a trabajadores de artes escénicas de todo el país.
  • El beneficio cubre hasta el 75% de la capacitación elegida; exige dos años de residencia y experiencia previa, y la postulación se realiza mediante la web INT Digital.
  • La iniciativa federal adjudicará dos cupos por provincia y exigirá una contraprestación comunitaria, impulsando la profesionalización escénica local hacia 2027.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional del Teatro abrió una nueva convocatoria para artistas, técnicos, profesionales y estudiantes de artes escénicas que quieran formarse en gestión cultural. La propuesta otorgará 48 becas en todo el país, dos por provincia, por lo que también habrá dos oportunidades para postulantes de Tucumán.

La inscripción estará disponible hasta el 11 de septiembre y se realiza a través de la plataforma INT Digital. La beca puede utilizarse para cursar una formación presencial, virtual o mixta, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por el organismo. 

Quiénes pueden postularse a la Beca Nacional INT

La convocatoria está dirigida a personas vinculadas con las artes escénicas, entre ellas artistas, técnicos, profesionales y estudiantes.

Para presentarse hay que acreditar al menos dos años de experiencia en el sector y también un mínimo de dos años de residencia en la provincia por la que se solicita la beca. 

Además, el postulante debe tener el Alta Individual realizada en INT Digital y no registrar inhabilitaciones ni rendiciones pendientes ante el Instituto Nacional del Teatro.

ARTES ESCÉNICAS. La beca está dirigida a artistas, técnicos, profesionales y estudiantes. ARTES ESCÉNICAS. La beca está dirigida a artistas, técnicos, profesionales y estudiantes. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué gastos cubre la beca

El aporte puede cubrir hasta el 75% del presupuesto estimado de la formación elegida.

No es obligatorio anotarse en una carrera universitaria o institución formal. La convocatoria admite tanto espacios educativos formales como propuestas no formales, siempre que quienes dicten la capacitación puedan acreditar trayectoria e idoneidad.

También pueden presentarse personas que ya hayan comenzado una formación durante 2026, siempre que continúe en curso al momento de realizar la solicitud.

Qué tipo de formación se puede elegir

La capacitación debe estar vinculada con gestión cultural y puede realizarse de manera:

- presencial;

- virtual;

- mixta.

La duración máxima admitida es de un año y el trayecto deberá desarrollarse entre 2026 y 2027. 

Cómo se eligen los beneficiarios

Las 48 becas se distribuirán a razón de dos por provincia y serán adjudicadas por orden de mérito.

Un Jurado Nacional de Calificación de Proyectos evaluará, entre otros puntos, la solidez de la propuesta, el crecimiento profesional que puede generar la capacitación, la trayectoria de la institución o formador elegido y el impacto que tendrá posteriormente en la comunidad teatral local. 

ARTES ESCÉNICAS. La beca está dirigida a artistas, técnicos, profesionales y estudiantes. ARTES ESCÉNICAS. La beca está dirigida a artistas, técnicos, profesionales y estudiantes. / CAPTURA DE PANTALLA

La beca incluye además una contraprestación en la comunidad de residencia, que deberá formar parte de la propuesta presentada.

Cómo inscribirse

La postulación se realiza de manera online a través de INT Digital, la plataforma del Instituto Nacional del Teatro. Antes de completar la solicitud, se debe contar con el Alta Individual activa en el sistema.

También conviene tener preparada la documentación que permita acreditar los dos años de experiencia en artes escénicas y los dos años de residencia en la provincia desde la que se presenta.

Además, al momento de postularse ya hay que tener definida la capacitación que se quiere realizar, porque la solicitud debe incluir información sobre la propuesta formativa, su modalidad, duración, presupuesto y de qué manera contribuirá al desarrollo profesional del postulante.

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