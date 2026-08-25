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¿Tenés hasta 30 años y querés viajar a Estados Unidos? Esta beca de la FURP puede ser tuya

El Seminario País Federal reúne a jóvenes de distintas provincias para debatir sobre política, economía y sociedad. La inscripción está abierta hasta el 5 de septiembre y el proceso incluye una instancia provincial y un examen.

CONVOCATORIA DE LA FURP. La convocatoria propone una semana de charlas y encuentros con referentes de distintos sectores.
CONVOCATORIA DE LA FURP. La convocatoria propone una semana de charlas y encuentros con referentes de distintos sectores.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FURP abrió la inscripción hasta el 5 de septiembre para que jóvenes argentinos de hasta 30 años participen del Seminario País Federal y compitan por una beca a EE.UU.
  • Los postulantes pasarán por exámenes y entrevistas provinciales en septiembre antes del encuentro nacional en Buenos Aires, sin requerir manejo de inglés de forma excluyente.
  • Quienes tengan el mejor desempeño en el seminario de octubre accederán a una beca de formación e intercambio en Estados Unidos para potenciar su inserción y liderazgo.
Resumen generado con IA

Una semana de charlas, debates y encuentros con referentes de la política, la Justicia, los medios, las empresas y la sociedad civil. Ese es el desafío que propone la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) a jóvenes de todo el país con una nueva edición del Seminario País Federal.

La convocatoria ya está abierta para la edición 2026 y también busca sumar representantes de Tucumán. Quienes atraviesen las distintas etapas de selección podrán participar del seminario nacional, que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires del 25 al 31 de octubre.

Además, los participantes que tengan un buen desempeño durante esa instancia podrán competir por una beca de formación e intercambio en Estados Unidos.

¿Quiénes pueden postularse?

La propuesta está dirigida a jóvenes argentinos que cumplan con estos requisitos:

- Ser de nacionalidad argentina.

- Tener hasta 30 años cumplidos en abril de 2027.

- Ser estudiante universitario avanzado o contar con un título universitario de grado.

- Tener interés por la realidad política, económica y social del país.

El conocimiento de inglés no es un requisito excluyente para participar.

Becas FURP a EEUU para universitarios

Cinco etapas para llegar al seminario

El proceso de selección comienza con la inscripción online, que permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre.

Después llega la instancia provincial. En Tucumán, la Semana FURP se realizará del 7 al 11 de septiembre. Allí los postulantes tendrán actividades vinculadas con los temas que aborda el programa.

El 12 de septiembre será el turno del examen escrito y la entrevista personal.

Quienes superen estas etapas podrán participar del Seminario País Federal en Buenos Aires, donde compartirán la experiencia con jóvenes seleccionados de distintas provincias.

El programa incluye conferencias, entrevistas y encuentros con referentes de distintos ámbitos. La propuesta apunta a conocer distintas miradas sobre los problemas y desafíos de la Argentina y generar espacios de intercambio entre jóvenes.

Jóvenes líderes tucumanos ya pueden concursar en la FURP por un viaje a EE.UU.

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¿Y cómo aparece Estados Unidos?

La posibilidad de viajar al exterior llega después del seminario nacional. Los participantes que se destaquen podrán competir por una beca de formación e intercambio en Estados Unidos.

Por eso, el proceso tiene varias instancias y la primera es la inscripción, disponible aquí.

Para quienes tienen ganas de conocer otras miradas sobre el país, sumar contactos y vivir una experiencia de formación fuera de Tucumán, la convocatoria puede ser el primer paso de un viaje que todavía no tiene destino asegurado, pero sí una oportunidad concreta para intentarlo.

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