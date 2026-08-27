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Cristian “Kily” González es el nuevo técnico de Inter Miami y volverá a encontrarse con Lionel Messi

El entrenador argentino tendrá su primera experiencia en el exterior y reemplazará a Ángel Guillermo Hoyos. Será el cuarto DT argentino consecutivo de Messi en la franquicia.

Kily será el DT de Inter Miami.,
"Kily" será el DT de Inter Miami.,
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian "Kily" González fue anunciado como nuevo DT de Inter Miami en Estados Unidos para reemplazar a Ángel Hoyos tras una mala racha de resultados y dirigir a Lionel Messi.
  • El club acumuló cinco partidos sin ganar. Es la primera experiencia en el exterior para el ex-DT de Central y Platense, quien ya compartió plantel con Messi en la Selección.
  • Como cuarto entrenador argentino consecutivo del club, González buscará revertir el bajón deportivo y consolidar al equipo como contendiente en la Conferencia Este de la MLS.
Resumen generado con IA

Cristian “Kily” González fue confirmado como nuevo entrenador de Inter Miami y tendrá un reencuentro especial en Estados Unidos: después de haber compartido la Selección argentina, volverá a trabajar junto a Lionel Messi, esta vez desde el banco de suplentes.

El DT de 52 años asumirá en reemplazo de Ángel Guillermo Hoyos, quien había quedado al frente del equipo tras la salida de Javier Mascherano. La dirigencia decidió realizar un nuevo cambio después de una racha de cinco partidos consecutivos sin victorias y la eliminación de la Leagues Cup.

Inter Miami perdió cuatro de sus últimos cinco encuentros entre todas las competencias y viene de caer 2-1 frente a Toronto FC. Pese al bajón, el “Kily” recibirá un equipo ubicado en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 39 puntos y por detrás de Nashville.

El reencuentro entre el Kily González y Messi

La llegada del entrenador también permitirá recuperar una relación que comenzó dentro de la cancha. González y Messi coincidieron en dos partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2006, durante el ciclo de José Pekerman.

Compartieron equipo en la victoria 2-0 frente a Perú en Buenos Aires y posteriormente en la derrota 1-0 contra Uruguay en Montevideo. Con el paso de los años, ambos rosarinos mantuvieron una relación cercana fuera del fútbol.

Además, González será el cuarto entrenador argentino consecutivo que tendrá Messi desde su llegada a Miami, después de Gerardo Martino, Javier Mascherano y Hoyos.

La primera experiencia del Kily González en el exterior

Para el exmediocampista será su cuarto desafío como entrenador y el primero fuera de Argentina. Se encontraba sin club desde octubre de 2025, cuando terminó su breve etapa en Platense.

Su carrera en los bancos comenzó en Rosario Central, donde dirigió 68 partidos entre 2020 y 2022. Posteriormente asumió en Unión y permaneció durante 77 encuentros, antes de tener un paso de apenas 14 partidos por Platense.

Ahora comenzará una etapa completamente diferente. Después de desarrollar toda su carrera como técnico en el fútbol argentino, González desembarcará en la MLS con el desafío de cortar la mala racha de Inter Miami y volver a encontrarse, más de dos décadas después, con aquel joven compañero de Selección que hoy será la principal figura de su equipo.

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