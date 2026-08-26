Inter Miami se quedó sin una vía para llegar a la Concachampions: qué necesita el equipo de Messi para clasificar

Resumen para apurados
- Inter Miami de Lionel Messi perdió la vía de Leagues Cup para acceder a la Concachampions tras caer ante Toronto en EE.UU., obligado a buscar su plaza mediante la MLS.
- El equipo acumula cinco partidos sin victorias y la eliminación de Chicago Fire cerró los cupos de Leagues Cup, restándole 13 fechas en la MLS para sumar puntos clave.
- Para clasificar, deberá remontar en la tabla general o ganar la MLS Cup. Su próximo desafío será este sábado ante Montreal para revertir la mala racha.
Inter Miami entró en una etapa decisiva de la temporada. El equipo liderado por Lionel Messi acumula cinco partidos consecutivos sin victorias y, además de intentar revertir su presente futbolístico, deberá comenzar a mirar con atención las diferentes vías que todavía conserva para clasificarse a la próxima Concachampions.
La derrota 2-1 frente a Toronto profundizó el mal momento. Las “Garzas” sumaron apenas un punto en sus últimos tres partidos de la MLS y quedaron con 39 unidades, mientras la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Este comenzó a complicarse.
A eso se agregó otra noticia negativa. La eliminación de Chicago Fire en la Leagues Cup modificó el reparto de plazas y terminó con la posibilidad del conjunto de Florida de conseguir por esa vía su clasificación al máximo torneo continental de clubes de la Concacaf.
Ahora, al equipo de Messi le quedan fundamentalmente dos caminos.
La MLS, la principal vía de Inter Miami para llegar a la Concachampions
Con 13 fechas todavía por disputar, la temporada regular aparece como la posibilidad más inmediata.
Nashville lidera actualmente con 49 puntos, diez más que Inter Miami. Si además consigue quedarse con el Supporters' Shield, el conjunto de Florida necesitará finalizar como el mejor ubicado de su conferencia entre los equipos que todavía no tengan asegurada su clasificación.
En ese contexto, el enfrentamiento directo del 19 de septiembre en Miami puede adquirir una importancia considerable. Una victoria permitiría descontar puntos frente a uno de los principales competidores en la recta final.
La otra posibilidad dependerá de la tabla general. Inter Miami necesita terminar lo más arriba posible para intentar quedarse con alguno de los cupos que puedan liberarse cuando se excluya a los clubes que ya consiguieron su clasificación mediante otras competencias.
Por eso, aunque el equipo todavía conserva margen, cada punto comienza a tener un peso mayor.
Ganar la MLS Cup, la última gran carta
Si Inter Miami no consigue su boleto mediante la temporada regular, todavía tendrá una alternativa contundente: volver a ganar la MLS Cup.
El campeón obtiene la clasificación directa a la Concachampions, por lo que los playoffs podrían transformarse en la última oportunidad de las “Garzas” para regresar al torneo continental.
Inter Miami ya conoce ese camino después de haberse consagrado campeón de la MLS Cup en 2025.
Antes, sin embargo, deberá asegurar matemáticamente su clasificación a los playoffs y recuperar el funcionamiento que mostró durante otros tramos de la temporada.
Inter Miami buscará cortar la mala racha ante Montreal
El próximo paso será este sábado 29 de agosto frente a Montreal en el Nu Stadium.
El rival aparece en las últimas posiciones de la Conferencia Este y representa una oportunidad para que el equipo de Messi consiga una victoria después de cinco partidos sin ganar.
Con la vía de la Leagues Cup definitivamente cerrada y la distancia respecto de los primeros puestos creciendo, Inter Miami empieza a quedarse sin margen. La clasificación a la Concachampions dependerá ahora de recuperar terreno en la MLS o volver a apostar todo a los playoffs.