"Esto va a terminar bien": el mensaje de esperanza de Teto Medina al comenzar su novena quimioterapia

Resumen para apurados
- Marcelo "Teto" Medina inició este jueves su novena etapa de quimioterapia contra un cáncer de colon con metástasis hepática y compartió un mensaje optimista en redes.
- Diagnosticado a inicios de 2026, Medina superó una cirugía inicial y completó ciclos previos de quimioterapia e inmunoterapia con respuestas clínicas favorables.
- Los próximos pasos médicos dependerán de los estudios tras esta etapa, mientras el conductor continúa visibilizando el proceso para concientizar a otros pacientes.
Marcelo “Teto” Medina volvió a compartir con sus seguidores una actualización sobre su estado de salud. Este jueves completó el primer día de su novena etapa de quimioterapia, como parte del tratamiento que realiza contra un cáncer de colon con metástasis hepática, y transmitió un mensaje cargado de optimismo.
“De buen humor y sabiendo que esto va a terminar bien”, aseguró el conductor al finalizar el video que publicó en sus redes sociales.
Las imágenes fueron grabadas a la salida del centro médico y mostraron a Medina con los elementos propios del tratamiento. Fiel al tono que mantuvo durante los meses que lleva atravesando la enfermedad, se mostró de buen ánimo y destacó la fortaleza con la que encara esta nueva instancia.
“Saliendo de mi novena etapa de quimio, mi primer día. La verdad, buena onda, bien, todo bien, con mucha fuerza por arrancar el día”, expresó frente a la cámara. Luego, mientras hacía referencia a los elementos utilizados durante el procedimiento, agregó: “Con todas las cositas que te ponen, pero de buen humor”.
El mensaje volvió a reflejar una postura que Medina adoptó desde que hizo público su diagnóstico: compartir abiertamente su experiencia con quienes lo siguen y transmitir confianza en el tratamiento y en el equipo médico que lo acompaña.
A lo largo de este proceso, el conductor también convirtió sus propias experiencias en un mensaje dirigido a pacientes oncológicos y a sus familiares. “Estoy con muchas ganas de que esto sea un recuerdo, pero también con la experiencia de haberlo transitado”, había señalado meses atrás.
Un tratamiento que comenzó a principios de 2026
El camino hasta esta novena etapa de quimioterapia comenzó a principios de 2026, cuando Medina comunicó públicamente que tenía cáncer de colon con metástasis en el hígado.
Desde entonces, atravesó una cirugía inicial que resultó exitosa y realizó seis ciclos de quimioterapia. Según contó el propio conductor, los resultados del tratamiento superaron las expectativas de su equipo de oncología.
En ese contexto, una intervención hepática que inicialmente aparecía como una posibilidad finalmente fue descartada. “Con mucha alegría recibí la noticia de que no hay necesidad de operar. La quimioterapia funcionó muy bien en mi cuerpo, lo que me pone contento porque hice caso”, había expresado.
Luego de esa etapa, el tratamiento incorporó un ciclo de inmunoterapia de 21 días. Después continuó con un período de pastillas y controles médicos periódicos.
También en aquella oportunidad Medina había contado cómo seguía el tratamiento en un video grabado a la salida de la clínica. “Hicimos la inmunoterapia, que te inyectan, y ahora vienen las pastillas durante catorce días. Así que todo sigue bien, haciéndole caso a los médicos y haciendo las cosas como corresponde”, relató.
Para el conductor, el cumplimiento de las indicaciones médicas fue un aspecto fundamental durante todo el proceso. “Hice lo que había que hacer y realmente la quimioterapia funcionó bien”, afirmó.
La séptima ronda y el pedido de paciencia
En julio pasado, Medina había anunciado el comienzo de una séptima ronda de quimioterapia luego de mantener una consulta con su oncóloga.
“Acabo de ir a la oncóloga y vamos por una séptima temporada de quimio. Me agregaron una temporada más y después sí vamos a ir con los estudios”, había relatado.
En aquel momento también se dirigió especialmente a quienes lo acompañaban a través de las redes sociales y pidió paciencia frente a la extensión del tratamiento.
“Muchas veces pasa que cuando te van sumando quimios hay mucha gente que se empieza a poner impaciente, ansiosa. Es fundamental esta etapa, saber pasarla, estar tranquilos, aceptar lo que dicen los médicos”, había señalado.
El mensaje de Teto para quienes atraviesan un cáncer
A medida que avanzó su tratamiento, Medina también utilizó sus redes para hablar sobre el impacto emocional que genera recibir un diagnóstico de cáncer y sobre la importancia del acompañamiento.
Con un discurso directo, buscó cuestionar la asociación inmediata entre la enfermedad y la muerte.
“Decirles a todos los que están pasando por esto que empiecen a conectarse con la gente que se está curando. Conectémonos con ellos, salgamos con esa mirada tan triste de cuando te dicen la palabra cáncer”, recomendó.
También se refirió a quienes acompañan a pacientes oncológicos y destacó la importancia de escuchar y brindar una actitud positiva.
“Si acompañás a alguien que está padeciendo esto, escuchalo, pero con buena onda. Cuando uno está pasando por esto, lo que quiere del otro lado es un poco de buena onda”, afirmó.
El conductor también reflexionó sobre los cambios personales que experimentó a partir de la enfermedad y sostuvo que atravesar situaciones dolorosas puede generar transformaciones.
“Cuando uno va viviendo esas cosas, se va dando cuenta que son situaciones que nos pasan para generar transformaciones en nosotros mismos. Muchas veces hemos transitado dolores, angustias, y todo esto también tiene un lado positivo. Genera una gran transformación”, reflexionó.
Esa mirada también quedó plasmada en uno de sus mensajes más contundentes durante el tratamiento: “No lo asocien con la muerte, porque se puede”.
Ahora, con la novena etapa de quimioterapia en marcha, Medina continúa con el tratamiento indicado por su equipo médico. Los próximos pasos quedarán sujetos a los estudios que se realicen una vez concluida esta nueva ronda.