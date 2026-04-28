"Teto" Medina contó como avanza su lucha contra el cáncer

El conductor compartió la novedad a través de un video grabado a la salida de la clínica donde continúa su atención. “Bueno, acabamos de salir de la clínica. Hicimos la inmunoterapia, que te inyectan, y ahora vienen las pastillas durante catorce días. Así que todo sigue bien, haciéndole caso a los médicos y haciendo las cosas como corresponde. Les mando un beso a todos y gracias por acompañarme”, expresó.