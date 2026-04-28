"Teto" Medina contó como avanza su lucha contra el cáncer

Resumen para apurados
- Marcelo 'Teto' Medina inició inmunoterapia contra el cáncer de colon con metástasis hepática tras completar con éxito seis ciclos de quimioterapia en una clínica de Buenos Aires.
- El tratamiento avanzó favorablemente, descartando una cirugía de hígado. Esta nueva etapa combina sesiones clínicas con medicación oral y controles periódicos cada 21 días.
- Con su testimonio, el conductor busca transformar la percepción social del cáncer, fomentando una actitud positiva y disciplina médica para enfrentar diagnósticos complejos.
Marcelo “Teto” Medina atraviesa una nueva etapa en su tratamiento contra el cáncer de colon con metástasis hepática. El humorista confirmó que completó su primera sesión de inmunoterapia y que el proceso avanza según lo previsto, luego de haber finalizado seis ciclos de quimioterapia que, según contó, dieron mejores resultados de los esperados.
El conductor compartió la novedad a través de un video grabado a la salida de la clínica donde continúa su atención. “Bueno, acabamos de salir de la clínica. Hicimos la inmunoterapia, que te inyectan, y ahora vienen las pastillas durante catorce días. Así que todo sigue bien, haciéndole caso a los médicos y haciendo las cosas como corresponde. Les mando un beso a todos y gracias por acompañarme”, expresó.
Las imágenes que acompañaron el mensaje lo mostraron primero en una habitación, sentado junto a un soporte de suero y conectado a un equipo de infusión electrónica. En otra foto, se lo vio sonriente, con el pulgar en alto y una cánula nasal, acompañado por Paola Celis, integrante del equipo de salud a quien definió como “genia”.
La inmunoterapia marca el inicio de una fase clave en su tratamiento, que contempla ciclos de 21 combinados con medicación oral y controles periódicos. “Lo que queda es hacer lo próximo, lo que sigue. Esta etapa son veintiún días de inmunoterapia, y después ver cómo sigue todo”, detalló en sus redes.
El camino hasta este punto incluyó una cirugía y seis ciclos de quimioterapia. Esta última etapa arrojó resultados que superaron sus expectativas y llevó a que el equipo médico descartara una intervención en el hígado. “Con mucha alegría recibí la noticia de que no hay necesidad de operar. La quimioterapia funcionó muy bien en mi cuerpo, lo que me pone contento porque hice caso”, señaló.
Medina atribuyó parte de esa evolución favorable a la disciplina con la que siguió cada indicación médica. “Hice lo que había que hacer y realmente la quimioterapia funcionó bien”, afirmó. Antes de conocer esos resultados, también había compartido momentos de incertidumbre. “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones uno tiene que ser sereno y paciente”, había dicho.
Desde que hizo público su diagnóstico, el conductor eligió comunicar cada instancia del proceso, con reflexiones dirigidas tanto a quienes atraviesan enfermedades similares como a sus entornos. “Estoy con muchas ganas de que esto sea un recuerdo, pero también con la experiencia de haberlo transitado”, expresó.
En ese sentido, planteó una mirada personal sobre el impacto de la enfermedad. “Cuando uno va viviendo esas cosas, se va dando cuenta que son situaciones que nos pasan para generar transformaciones en nosotros mismos. Muchas veces hemos transitado dolores, angustias, y todo esto también tiene un lado positivo. Genera una gran transformación”, analizó.
También dejó mensajes para otras personas en tratamiento oncológico y sus familias. “Decirles a todos los que están pasando por esto que empiecen a conectarse con la gente que se está curando. Conectémonos con ellos, salgamos con esa mirada tan triste de cuando te dicen la palabra cáncer”, recomendó.
A quienes acompañan a pacientes, les pidió evitar gestos de lástima y priorizar una actitud positiva. “Si acompañás a alguien que está padeciendo esto, escuchalo, pero con buena onda. Cuando uno está pasando por esto, lo que quiere del otro lado es un poco de buena onda”, señaló.
Por último, fue directo al cuestionar el estigma que rodea a la enfermedad: “No lo acompañes con ‘pobre’. Es muy importante ver al otro cómo reacciona. Acompañemos, pero con una mirada buena, no una mirada triste”. Y dejó un mensaje final para quienes enfrentan el diagnóstico: “No lo asocien con la muerte, porque se puede”.