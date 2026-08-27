Soledad Silveyra habló de su problema de salud y confesó qué es lo que más desea

El 26 de agosto se celebró el Día Internacional del Actor y la Actriz. En ese marco, Soledad Silveyra, una de las artistas más reconocidas en el mundo del espectáculo argentino, abrió su corazón al hablar del problema de salud que atraviesa y dejó en claro cuál es su principal objetivo: recuperarse para volver a trabajar y reencontrarse con los escenarios.
El cuadro comenzó después de una caída que le provocó una fractura en la sexta vértebra lumbar. Con el tiempo, además, apareció una afección en la zona de la cadera. Los médicos le diagnosticaron trocanteritis, una inflamación que provoca dolor en la parte externa de la cadera y puede dificultar los movimientos.
“Hoy, en el Día Internacional del Actor y la Actriz, pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram.
El recuerdo de uno de sus personajes más emblemáticos
Más allá de su situación personal, Silveyra aprovechó su mensaje para contar una situación que vivió recientemente y que le recordó hasta qué punto algunos de sus personajes permanecen en la memoria del público.
“El otro día me subí a un taxi. El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ¿Mónica?”, relató.
La pregunta hacía referencia a Mónica, el personaje que interpretó en Rolando Rivas, taxista, una de las ficciones más recordadas de la televisión argentina. Silveyra formó parte de aquella producción hace más de cinco décadas, pero el personaje todavía permanece asociado a su carrera para varias generaciones de espectadores.
El episodio también le permitió reflexionar sobre su profesión y sobre el significado que tiene la actuación después de tantos años de trayectoria.
“La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”, reflexionó.
Por ahora, la actriz continúa con su proceso de rehabilitación mientras espera recuperar la movilidad y el bienestar físico necesarios para volver a ejercer la profesión a la que dedicó buena parte de su vida.