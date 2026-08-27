Soledad Silveyra habló de su problema de salud y confesó qué es lo que más desea

El 26 de agosto se celebró el Día Internacional del Actor y la Actriz. En ese marco, Soledad Silveyra, una de las artistas más reconocidas en el mundo del espectáculo argentino, abrió su corazón al hablar del problema de salud que atraviesa y dejó en claro cuál es su principal objetivo: recuperarse para volver a trabajar y reencontrarse con los escenarios.