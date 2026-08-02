"No estoy bien de salud": Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

Resumen para apurados
- En televisión, la actriz Soledad Silveyra reveló que sufre una fractura lumbar y trocanteritis desde hace seis meses debido a una caída sufrida al regresar de un viaje.
- La lesión surgió tras tropezar con una valija. Pese al dolor, la artista actuó en diez funciones junto a Luis Brandoni antes de detener su trabajo para tratarse.
- Con un tratamiento basado en parches analgésicos, la actriz afronta una lenta recuperación que condiciona su movilidad, actividad física y participación en eventos.
Soledad Silveyra conmovió al público durante su participación en La Noche de Mirtha, donde habló con total sinceridad sobre el complejo momento de salud que atraviesa. Ante la consulta de Mirtha Legrand, la actriz reconoció que no se encuentra bien y detalló las complicaciones físicas que enfrenta desde hace seis meses.
Durante la entrevista, explicó que todo comenzó tras una caída ocurrida al regresar de una estadía en un spa de Punta del Este. En ese momento tropezó con una valija y sufrió una fractura en una vértebra lumbar, aunque inicialmente desconocía la gravedad de la lesión.
Qué le pasó a Soledad Silveyra y cuál es la enfermedad que enfrenta
Silveyra contó que, sin saber que tenía una fractura en la sexta vértebra lumbar, continuó trabajando durante varios días en la obra Quién es quién, que protagonizaba junto a Luis Brandoni.
Según relató, soportó el dolor durante diez funciones antes de decidir suspender su participación. Recordó que compartía escenario únicamente con Brandoni y destacó la excelente relación profesional y personal que habían construido durante más de un año de trabajo conjunto.
La actriz también evocó con emoción los días posteriores a su decisión de dejar temporalmente la obra. Explicó que, poco después, Brandoni sufrió una caída en su casa, se golpeó la cabeza y desarrolló un hematoma. Tiempo después, el actor falleció como consecuencia de ese accidente.
Silveyra confesó además que su estado físico le impidió asistir al homenaje que se realizó en honor a su compañero durante los Premios Pinti, en el Teatro Colón. Explicó que la distancia que debía recorrer dentro del edificio resultó incompatible con las limitaciones que le provoca su problema de salud.
La trocanteritis, el otro diagnóstico que complica su recuperación
Además de la fractura lumbar, Soledad Silveyra reveló que padece trocanteritis, una inflamación de los tendones y músculos que se insertan en la cadera y que suele presentar una recuperación prolongada.
La actriz explicó que esta afección le genera un dolor constante y dificulta su movilidad, por lo que actualmente sigue un tratamiento con parches analgésicos. También contó que sus médicas decidieron suspender la medicación oral para evitar complicaciones estomacales.
Consultada sobre la posibilidad de una recuperación definitiva, reconoció que el proceso es lento y que debe realizar actividad física como parte del tratamiento, aunque admitió que el dolor muchas veces le impide cumplir con esa recomendación.
Con un tono sincero y emotivo, Silveyra dejó en claro que atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años, mientras continúa enfocada en su recuperación y en sobrellevar las limitaciones que le imponen sus problemas de salud.