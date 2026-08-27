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La UEFA prepara una denuncia penal contra Gianni Infantino y busca un candidato para desplazarlo de la FIFA

La entidad europea analiza iniciar acciones judiciales en Suiza por presuntas irregularidades financieras y ya trabaja para presentar una alternativa electoral al actual presidente.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Hace 2 Hs

La disputa entre la UEFA y Gianni Infantino entró en una nueva dimensión. Aunque la entidad europea decidió levantar el boicot contra las competiciones organizadas por la FIFA después de la cancelación de un controvertido proyecto comercial, ahora analiza denunciar penalmente al presidente del organismo y trabaja en la construcción de una candidatura capaz de desplazarlo del poder.

El frente judicial tiene como eje una operación que involucraba a Thrive Capital Management, fondo de inversión neoyorquino fundado por Joshua Kushner. La compañía pretendía desembolsar 4.200 millones de dólares para quedarse con el 20% de una filial destinada a gestionar los eventos comerciales de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

La UEFA presentó documentación ante un Tribunal de Manhattan con el objetivo de conseguir posibles pruebas relacionadas con aquella negociación. Según un documento legal de 56 páginas, la entidad y sus asesores contemplan posteriormente iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y otros posibles funcionarios.

La acusación estaría vinculada con el delito de “gestión desleal delictiva”, contemplado en el artículo 158 del Código Penal suizo. Entre las sospechas planteadas aparece la posibilidad de que la operación se haya realizado por un precio fuera de mercado y en beneficio del propio presidente de la FIFA.

La UEFA busca un rival para Infantino

La batalla también se trasladará a las urnas. Las próximas elecciones presidenciales de la FIFA están previstas para el 18 de marzo, durante el Congreso que se realizará en Rabat, y la UEFA pretende construir una alternativa a Infantino.

Aleksander Ceferin no será candidato. La estrategia europea apunta, en cambio, a encontrar una figura no europea que pueda reunir apoyos de diferentes confederaciones y evitar que la disputa sea presentada únicamente como un enfrentamiento entre UEFA y FIFA.

Uno de los principales nombres es Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA. El dirigente canadiense mantuvo diferencias con Infantino y cuestionó sus planes comerciales.

La búsqueda deberá resolverse antes del 19 de noviembre, fecha límite establecida para la presentación de candidaturas.

Cómo está dividido el mapa político de la FIFA

El desafío de la UEFA será construir una mayoría dentro de las 211 asociaciones que integran la FIFA. Cada federación dispone de un voto y la elección se realiza mediante sufragio secreto.

Europa cuenta con 55 votos; África, con 54; Asia, con 47; Concacaf, con 41; Oceanía, con 11; y Conmebol, con 10.

La UEFA busca acercar posiciones principalmente con Concacaf y la Confederación Asiática, dos bloques en los que existe resistencia a la conducción de Infantino, aunque ninguno presenta una posición completamente uniforme. México, por ejemplo, respalda al presidente dentro de Concacaf, mientras que Qatar y Mongolia hicieron lo propio en Asia.

Infantino conserva además dos respaldos importantes: Conmebol y la Confederación Africana manifestaron su apoyo a su gestión.

En Europa también comenzó a endurecerse la oposición. Italia retiró recientemente su respaldo al dirigente y se alineó con la UEFA, sumándose a las posiciones críticas adoptadas por federaciones como Inglaterra, Escocia y Dinamarca.

Así, la pelea que comenzó alrededor del modelo comercial de la FIFA amenaza con convertirse en una disputa simultáneamente judicial y electoral. La UEFA ya no sólo cuestiona la gestión de Infantino: ahora busca las pruebas y los votos necesarios para desafiar directamente su continuidad al frente del fútbol mundial.

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