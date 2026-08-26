La pelea por el poder de la FIFA divide a las leyendas: quiénes apoyan a Infantino y quiénes piden su salida
A meses de que comiencen a definirse las candidaturas para las elecciones de 2027, históricos futbolistas tomaron posición. Campeones argentinos respaldaron al presidente, mientras otras figuras impulsan un cambio de conducción.
Resumen para apurados
- Históricas leyendas del fútbol se dividieron públicamente en torno a la reelección de Gianni Infantino en la FIFA, de cara a los comicios presidenciales de 2027 en Marruecos.
- La UEFA y varias figuras impulsan un recambio tras una década de gestión, mientras la Conmebol y campeones argentinos respaldan el liderazgo actual del dirigente suizo-italiano.
- La oposición deberá presentar un candidato antes de fin de año para disputar los votos de más de 200 federaciones que definirán la conducción del fútbol mundial en 2027.
La pelea por el control de la FIFA ya salió de los despachos. A menos de siete meses de que venza el plazo para presentar candidaturas para las elecciones presidenciales de 2027, algunas de las principales leyendas del fútbol mundial comenzaron a tomar posición alrededor de Gianni Infantino.
El actual presidente buscará continuar al frente del organismo en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos. Sin embargo, después de una década de gestión, enfrenta un escenario político diferente, con la UEFA y su presidente Aleksander Čeferin como principales focos de resistencia.
La disputa incluso llegó a las redes sociales. Un grupo de exfutbolistas comenzó a reclamar públicamente un cambio en la conducción de la FIFA, mientras otros históricos respondieron con mensajes de respaldo a Infantino.
Las figuras que piden la salida de Infantino
Entre las voces opositoras aparecen varios nombres importantes del fútbol europeo y africano.
Emmanuel Petit, Didier Drogba, Mikaël Silvestre, Robert Pires, Claudio Pizarro y Emmanuel Adebayor se sumaron a una movida que cuestiona la continuidad del dirigente suizo-italiano.
Luis Figo también había expresado semanas atrás fuertes críticas hacia la conducción de la FIFA.
Detrás de esos pronunciamientos aparece una disputa política mucho más amplia. La UEFA se convirtió en el principal bloque contrario a Infantino y pretende construir una candidatura capaz de disputarle la presidencia.
Incluso Italia, que anteriormente se encontraba entre los apoyos del mandatario, modificó su postura y decidió alinearse con la confederación europea.
Campeones del mundo argentinos salieron a respaldarlo
La reacción del otro sector tampoco tardó en aparecer. Varias figuras internacionales defendieron los diez años de gestión de Infantino y destacaron el crecimiento global del fútbol durante su conducción.
Cafú, Roberto Carlos, Samuel Eto'o y Marco Materazzi se encuentran entre quienes se pronunciaron a favor del actual presidente. Cristiano Ronaldo, por su parte, se mostró cercano al dirigente durante diferentes eventos recientes.
También hubo respaldo argentino. Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore manifestaron su apoyo, mientras varios campeones del mundo de México 1986 se sumaron públicamente.
Nery Pumpido, actualmente secretario general Adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de Conmebol, fue uno de los impulsores. Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Jorge Olarticoechea y Sergio Batista replicaron un mensaje que destacó la "buena y eficiente gobernanza" de Infantino durante sus diez años al frente del organismo.
Cómo está dividido el mapa del poder de la FIFA
Más allá de las figuras que comenzaron a expresarse, la verdadera batalla estará en los votos de las más de 200 asociaciones que definirán al próximo presidente.
Infantino conserva una estructura importante. Conmebol permanece entre sus principales respaldos, al igual que buena parte del fútbol africano, diferentes asociaciones asiáticas -especialmente del mundo árabe- y sectores de Concacaf.
Su reciente visita a República Dominicana volvió a mostrar esa fortaleza. Allí recibió muestras de apoyo pese a las diferencias con Victor Montagliani, presidente de Concacaf y uno de los nombres que aparecen alrededor de una posible candidatura opositora.
En la vereda contraria se encuentra fundamentalmente Europa. UEFA busca ampliar su base y captar a sectores disidentes de Concacaf y Asia para construir una mayoría capaz de terminar con el ciclo iniciado por Infantino en 2016.
El próximo movimiento será determinante. Los sectores opositores tienen hasta noviembre para presentar un candidato capaz de concentrar los votos contrarios al actual mandatario.
Hasta entonces, la pelea continuará sumando nombres. Las leyendas ya eligieron sus bandos, pero serán las federaciones las que tendrán la última palabra cuando el fútbol mundial vote en Marruecos en marzo de 2027.