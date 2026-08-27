El Regional del NOA tiene todo listo para la tercera fecha: días y horarios

El Regional del NOA continuará este fin de semana con la disputa de la tercera fecha. La programación tendrá dos partidos el sábado 29 de agosto y otros tres el domingo 30, con actividad tanto en Tucumán como en Salta.
La jornada comenzará el sábado a las 14, cuando Jockey Club de Salta reciba a Universitario en la cancha N°1 del conjunto salteño. Apenas media hora después llegará el primer duelo en territorio tucumano: desde las 14.30, Cardenales enfrentará a Los Tarcos en cancha del “Purpurado”.
El domingo se concentrará la mayor parte de la actividad. A las 15.30, Lawn Tennis recibirá a Lince en el parque 9 de Julio. 15 minutos más tarde, desde las 15.45, Huirapuca será local frente a Universitario de Salta en Concepción.
El cierre de la tercera fecha llegará a las 16, cuando Tucumán Rugby reciba a Natación y Gimnasia en Marcos Paz.
La programación completa de la fecha 3 del Regional del NOA
Sábado 29 de agosto
14.00: Jockey Club Salta vs. Universitario, en Jockey Salta N°1.
14.30: Cardenales vs. Los Tarcos, en Cardenales N°1.
Domingo 30 de agosto
15.30: Lawn Tennis vs. Lince, en Lawn Tennis N°1.
15.45: Huirapuca vs. Universitario Salta, en Huirapuca N°1.
16.00: Tucumán Rugby vs. Natación y Gimnasia, en Tucumán Rugby N°1.