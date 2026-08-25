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Incidentes en un partido de M-17 entre Tucumán Rugby y Universitario: qué pasó

Una reacción antideportiva desencadenó una pelea que fue controlada a los pocos segundos. Hubo invasión del campo de juego y la Unión de Rugby de Tucumán ya analiza lo sucedido.

La trifulca se produjo en un partido de M-17 entre Tucumán Rugby y Universitario.
La trifulca se produjo en un partido de M-17 entre Tucumán Rugby y Universitario.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un partido de rugby M-17 entre Tucumán Rugby y Universitario en Tucumán derivó en una trifulca tras la agresión antideportiva de un jugador hacia un rival.
  • El agresor pateó a un rival, provocando el ingreso de suplentes y empujones. Tras confesar su acción ante el árbitro a pedido del DT, el jugador fue expulsado.
  • La Unión de Rugby de Tucumán citó al árbitro y su Tribunal de Disciplina evaluará el informe e imágenes para determinar eventuales sanciones disciplinarias.
Resumen generado con IA

Un partido de la categoría M-17 entre Tucumán Rugby y Universitario quedó marcado por un momento de tensión. Una reacción antideportiva de un jugador derivó en una pelea entre varios protagonistas, que fue disipada a los pocos segundos y que ahora será analizada por la Unión de Rugby de Tucumán (URT).

Según se observa en las imágenes, el episodio comenzó cuando un jugador de Universitario le propinó una patada a un rugbier de Tucumán Rugby mientras se desarrollaba el encuentro. La acción provocó una reacción inmediata dentro y fuera del campo.

En cuestión de segundos comenzaron los gritos y varios jugadores suplentes ingresaron a la cancha. En las imágenes también pueden observarse empujones entre algunos de los protagonistas.

La situación no se prolongó demasiado. Algunos jugadores intentaron separar y frenar el enfrentamiento, mientras que también ingresaron padres para colaborar en la tarea de disipar el conflicto. 

Qué pasó con el jugador de Universitario

Según pudo averiguar LA GACETA, después del incidente el jugador de Universitario involucrado en la acción que originó el conflicto reconoció ante el árbitro lo que había hecho.

La confesión se produjo a pedido del entrenador de la M-17 de Universitario. Tras conocer lo sucedido, el árbitro decidió expulsar al jugador.

El episodio, de todas maneras, tendrá ahora una instancia fuera del campo de juego. La Unión de Rugby de Tucumán citó al árbitro que dirigió el encuentro para analizar su informe y tomar conocimiento de lo ocurrido.

A partir de allí, el Tribunal de Disciplina de la URT será el encargado de estudiar el caso, especialmente después de la difusión del video que registró la pelea, y determinar si corresponde adoptar nuevas medidas por los incidentes.

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