El tucumano Francisco Moreno volverá a ser titular en Los Pumas ante Australia en Jujuy

Francisco Moreno tendrá una nueva oportunidad como titular en Los Pumas. El pilar tucumano fue confirmado entre los 15 elegidos por Felipe Contepomi para enfrentar este sábado, desde las 16, a Australia en el estadio 23 de Agosto de Jujuy.
Será el segundo partido consecutivo desde el arranque para el ex jugador de Tarucas, que conservará la camiseta número 3 después de haber sido titular frente a Sudáfrica en Vélez. Aquel encuentro significó su estreno desde el inicio con el seleccionado mayor, luego de haber sumado su primera cap.
Contepomi decidió respaldar al mismo XV que cayó ajustadamente 17-10 frente a los bicampeones del mundo. De esta manera, Moreno volverá a integrar la primera línea junto a Boris Wenger e Ignacio Ruiz.
El tucumano atraviesa así otro capítulo importante de una temporada en la que dio un salto en su carrera. Durante la primera mitad del año fue uno de los pilares de Tarucas, la franquicia dirigida por Álvaro Galindo, y sus actuaciones terminaron abriéndole las puertas del seleccionado argentino.
Los Pumas vuelven a Jujuy
El partido marcará el regreso de Los Pumas a Jujuy después de cuatro años. Será la tercera presentación oficial del seleccionado argentino en la provincia: en 2017 venció 45-29 a Georgia y en 2022 derrotó 26-18 a Escocia, en el debut de Michael Cheika como entrenador.
El plantel argentino arribó el viernes pasado a la capital jujeña y realizó diferentes actividades durante la semana, entre ellas un entrenamiento abierto al público en el estadio 23 de Agosto.
Australia, por su parte, llegará con Les Kiss en el comienzo de su etapa como entrenador. Los “Wallabies” vienen de conseguir dos victorias frente a Japón: 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville. Tras entrenarse durante la semana en Buenos Aires, el seleccionado australiano arribará este jueves a Jujuy.
La serie tendrá un segundo capítulo la próxima semana en Mendoza.
Los cambios estarán en el banco
Aunque Contepomi mantendrá intacto el XV inicial utilizado contra Sudáfrica, sí modificará la distribución de los suplentes. Esta vez optará por un banco compuesto por cinco forwards y tres backs, con los ingresos de Rodrigo Martínez y Nicolás Roger.
Los Pumas formarán con Boris Wenger, Ignacio Ruiz y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Benjamín Grondona y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.
Entre los suplentes estarán Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.