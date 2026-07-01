Empleados de comercio: cuánto cobran en julio de 2026

Los empleados de comercio comenzarán a percibir en julio de 2026 una nueva escala salarial como consecuencia de la actualización prevista en el último acuerdo paritario del sector. La modificación responde a la incorporación al salario básico de sumas que hasta ahora se abonaban como conceptos no remunerativos, lo que modifica la estructura salarial establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.