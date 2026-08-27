“En River había que ganar y jugar bien”: Coudet explicó su salida y Ponzio asumirá como interino

Resumen para apurados
- Eduardo Coudet dejó de ser el DT de River Plate tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, y Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino hasta fin de año.
- La salida de Coudet se formalizó tras la caída ante Santa Fe y malos resultados en el Clausura. Ponzio, ex capitán del club, dirigirá junto a Marcelo Escudero.
- El interinato busca clasificar a la Copa Libertadores 2027. Si los resultados acompañan, Ponzio podría seguir; de lo contrario, Hernán Crespo asoma como candidato.
La eliminación frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó acelerando un desenlace que parecía cada vez más posible: Eduardo Coudet dejó de ser el entrenador de River. La salida se formalizó este jueves en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli, mientras que la dirigencia confirmó que Leonardo Ponzio quedará al frente del plantel de manera interina hasta diciembre.
“La voluntad de 'Chacho' fue dar un paso al costado”, explicó Di Carlo al anunciar oficialmente la decisión. Coudet, por su parte, reconoció que los resultados terminaron condicionando un proceso que había comenzado con buenas sensaciones, pero perdió fuerza durante el segundo semestre.
"DAR UN PASO AL COSTADO"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2026
Di Carlo, Presidente de River, confirma la salida del Chacho Coudet del equipo millonario.
â¶ï¸ MirÃ¡ #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NQRvP96tEq
“Tenía claro que en River había que ganar y jugar bien. Esto es fútbol, a veces las cosas salen así”, señaló el entrenador saliente. Luego profundizó su balance: “Tuvimos un buen arranque, pudimos jugar una final y liderar un grupo de Copa, pero en la segunda mitad no estuvimos bien y el proceso sin resultados es muchas veces insostenible. Yo fui el primero en ponerme plazos”.
La eliminación internacional terminó siendo el golpe definitivo. Sin Copa Sudamericana y con la necesidad de mejorar rápidamente su situación en el Clausura, River decidió cerrar una etapa y comenzar otra con una figura muy identificada con la institución.
Ponzio, de referente a entrenador
La dirigencia eligió a Leonardo Ponzio para conducir al equipo durante el resto del año. El ex capitán tendrá su primera experiencia como entrenador principal y estará acompañado por Marcelo Escudero, actual DT de la Reserva, junto con su cuerpo técnico.
“El entrenador interino del club será Leonardo Ponzio y estará acompañado y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo. Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo para administrar esta situación de transición”, explicó Di Carlo.
Ponzio, de 44 años, venía trabajando dentro de la Secretaría Técnica y funcionaba como nexo entre la Primera División y la Reserva. Ahora deberá trasladar esa experiencia institucional al banco de suplentes.
Su vínculo con River es indiscutible. Disputó 358 partidos oficiales, conquistó 18 títulos y fue capitán en la histórica Copa Libertadores 2018. Además, jugó 205 encuentros durante el ciclo de Marcelo Gallardo, una etapa que terminó de convertirlo en uno de los grandes referentes modernos del club.
Un debut inmediato y objetivos urgentes
Ponzio tendrá poco tiempo para acomodarse. Su estreno será este domingo frente a Banfield, en el estadio Florencio Sola, y luego llegarán los partidos contra Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán.
El objetivo principal será recomponer al equipo y volver a sumar de a tres en el Clausura. River necesita mejorar su posición en el torneo y en la tabla anual, dos caminos fundamentales para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.
La dirigencia, de todos modos, no descarta que el interinato pueda prolongarse. Si Ponzio consigue resultados y logra estabilizar al equipo, podría transformarse en una opción para continuar durante 2027.
Crespo aparece en el horizonte
En paralelo, River ya analiza alternativas para el caso de que la transición no funcione. El principal nombre que aparece en carpeta es Hernán Crespo, actualmente entrenador de Atlas de México. Su contrato contempla una cláusula de salida a favor de River que podría ejecutarse a partir de enero de 2027.
También figuran otros nombres como Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca, aunque por ahora la prioridad será darle tiempo a Ponzio.
Coudet, mientras tanto, cerró su despedida con un mensaje de confianza hacia el plantel: “Armamos un gran grupo de jugadores que dará muchas alegrías. Creo que el tiempo va a poner todas las cosas en su lugar”.
River cambia de entrenador, pero no de urgencias. Ponzio tendrá ahora la misión de ordenar el presente y, quizá, empezar a construir su propio lugar en una historia que ya conoce de memoria.