DeportesFútbol

“En River había que ganar y jugar bien”: Coudet explicó su salida y Ponzio asumirá como interino

“Chacho” dejó el cargo tras la eliminación en la Copa Sudamericana y ahora el ex capitán quedará al frente del equipo hasta fin de año.

FIN DE CICLO. Coudet dejó de ser el entrenador de River tras la eliminación en la Copa Sudamericana.
FIN DE CICLO. Coudet dejó de ser el entrenador de River tras la eliminación en la Copa Sudamericana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Eduardo Coudet dejó de ser el DT de River Plate tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, y Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino hasta fin de año.
  • La salida de Coudet se formalizó tras la caída ante Santa Fe y malos resultados en el Clausura. Ponzio, ex capitán del club, dirigirá junto a Marcelo Escudero.
  • El interinato busca clasificar a la Copa Libertadores 2027. Si los resultados acompañan, Ponzio podría seguir; de lo contrario, Hernán Crespo asoma como candidato.
Resumen generado con IA

La eliminación frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó acelerando un desenlace que parecía cada vez más posible: Eduardo Coudet dejó de ser el entrenador de River. La salida se formalizó este jueves en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli, mientras que la dirigencia confirmó que Leonardo Ponzio quedará al frente del plantel de manera interina hasta diciembre.

“La voluntad de 'Chacho' fue dar un paso al costado”, explicó Di Carlo al anunciar oficialmente la decisión. Coudet, por su parte, reconoció que los resultados terminaron condicionando un proceso que había comenzado con buenas sensaciones, pero perdió fuerza durante el segundo semestre.

“Tenía claro que en River había que ganar y jugar bien. Esto es fútbol, a veces las cosas salen así”, señaló el entrenador saliente. Luego profundizó su balance: “Tuvimos un buen arranque, pudimos jugar una final y liderar un grupo de Copa, pero en la segunda mitad no estuvimos bien y el proceso sin resultados es muchas veces insostenible. Yo fui el primero en ponerme plazos”.

La eliminación internacional terminó siendo el golpe definitivo. Sin Copa Sudamericana y con la necesidad de mejorar rápidamente su situación en el Clausura, River decidió cerrar una etapa y comenzar otra con una figura muy identificada con la institución.

Ponzio, de referente a entrenador

La dirigencia eligió a Leonardo Ponzio para conducir al equipo durante el resto del año. El ex capitán tendrá su primera experiencia como entrenador principal y estará acompañado por Marcelo Escudero, actual DT de la Reserva, junto con su cuerpo técnico.

“El entrenador interino del club será Leonardo Ponzio y estará acompañado y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo. Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo para administrar esta situación de transición”, explicó Di Carlo.

Ponzio, de 44 años, venía trabajando dentro de la Secretaría Técnica y funcionaba como nexo entre la Primera División y la Reserva. Ahora deberá trasladar esa experiencia institucional al banco de suplentes.

Su vínculo con River es indiscutible. Disputó 358 partidos oficiales, conquistó 18 títulos y fue capitán en la histórica Copa Libertadores 2018. Además, jugó 205 encuentros durante el ciclo de Marcelo Gallardo, una etapa que terminó de convertirlo en uno de los grandes referentes modernos del club.

Un debut inmediato y objetivos urgentes

Ponzio tendrá poco tiempo para acomodarse. Su estreno será este domingo frente a Banfield, en el estadio Florencio Sola, y luego llegarán los partidos contra Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán.

El objetivo principal será recomponer al equipo y volver a sumar de a tres en el Clausura. River necesita mejorar su posición en el torneo y en la tabla anual, dos caminos fundamentales para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La dirigencia, de todos modos, no descarta que el interinato pueda prolongarse. Si Ponzio consigue resultados y logra estabilizar al equipo, podría transformarse en una opción para continuar durante 2027.

Crespo aparece en el horizonte

En paralelo, River ya analiza alternativas para el caso de que la transición no funcione. El principal nombre que aparece en carpeta es Hernán Crespo, actualmente entrenador de Atlas de México. Su contrato contempla una cláusula de salida a favor de River que podría ejecutarse a partir de enero de 2027.

También figuran otros nombres como Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca, aunque por ahora la prioridad será darle tiempo a Ponzio.

Coudet, mientras tanto, cerró su despedida con un mensaje de confianza hacia el plantel: “Armamos un gran grupo de jugadores que dará muchas alegrías. Creo que el tiempo va a poner todas las cosas en su lugar”.

River cambia de entrenador, pero no de urgencias. Ponzio tendrá ahora la misión de ordenar el presente y, quizá, empezar a construir su propio lugar en una historia que ya conoce de memoria.

Temas Leonardo PonzioClub Atlético River PlateCopa SudamericanaHernán CrespoEduardo "Chacho" CoudetStefano Di CarloTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados
1

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado
2

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido
3

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo
4

Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
5

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
3

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
4

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Jueces de Faltas piden saber cuánto cobran los secretarios para equiparar sus sueldos y la Municipalidad pidió preservar los datos
5

Jueces de Faltas piden saber cuánto cobran los secretarios para equiparar sus sueldos y la Municipalidad pidió preservar los datos

Más Noticias
Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: cuándo juegan y dónde se define la serie

Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: cuándo juegan y dónde se define la serie

Coudet se va de River: a qué hora se anunciaría su salida tras la eliminación en la Sudamericana

Coudet se va de River: a qué hora se anunciaría su salida tras la eliminación en la Sudamericana

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Atlético de Madrid le puso un freno a Barcelona por Julián Álvarez: el mensaje que recibió el delantero

Atlético de Madrid le puso un freno a Barcelona por Julián Álvarez: el mensaje que recibió el delantero

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

Comentarios