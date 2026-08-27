“En River había que ganar y jugar bien”: Coudet explicó su salida y Ponzio asumirá como interino

La eliminación frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó acelerando un desenlace que parecía cada vez más posible: Eduardo Coudet dejó de ser el entrenador de River. La salida se formalizó este jueves en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli, mientras que la dirigencia confirmó que Leonardo Ponzio quedará al frente del plantel de manera interina hasta diciembre.