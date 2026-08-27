Un juez negó a Blake Lively la devolución de U$S8 millones por gastos en abogados

El reintegro que recibirá Blake Lively por su demanda

Las denuncias de ambas partes no tuvieron condena, dado que el juez Liman las desestimó en su mayoría. Por una parte, la denuncia de Baldoni fue desestimada en 2025 y, casi un año después, lo fueron las de Lively. Liman consideró que la actriz no era una empleada cuando trabajó con Baldoni, sino una contratista independiente. Los enfrentados terminaron llegando a un acuerdo a principios de mayo de este año y las investigaciones que continuarán serán las relacionadas a las denuncias de la artista en relación a su contrato.