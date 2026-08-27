Un juez negó a Blake Lively la devolución de U$S8 millones por gastos en abogados

Resumen para apurados
- Un juez federal de EE.UU. rechazó el pedido de Blake Lively de recuperar U$S8 millones por honorarios legales tras su demanda por acoso contra Justin Baldoni.
- El conflicto legal estalló tras el estreno de 'It Ends With Us' en 2024, derivando en demandas cruzadas que fueron desestimadas y concluyeron en un acuerdo.
- La resolución aplica límites de la ley de California, otorgando a la actriz un reintegro menor y cerrando una costosa disputa en la industria cinematográfica.
Luego del estreno de “It Ends With Us”, la película protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni y dirigida por el propio actor, en agosto de 2024, el drama estalló en el equipo. Blake Lively terminó pagando más de U$S8 millones en su demanda por acoso sexual contra su compañero de reparto y un juez acaba de decidir que no le corresponde un resarcimiento.
Pese a que Lively sí recibirá un reintegro por los honorarios legales, no alcanzará los U$S8 millones que la actriz reclamó. El juez federal estadounidense Lewis J. Liman explicó que la artista no tenía derecho al monto total debido a una legislación de California, donde se hizo la primera denuncia por acoso sexual. El magistrado aplicó de forma parcial los límites previstos por una normativa que busca proteger a las víctimas de este tipo de delitos.
Por qué no devolverán los U$S8 millones que Blake Lively demanda
Según se consignó en Los Angeles Times, el juez negó a la actriz la mayor parte de los honorarios legales que solicitó, valiéndose de los límites previstos por la ley californiana. Esta fue concebida para defender a las denunciantes de “acciones legales concebidas para intimidar y silenciar a las víctimas".
El límite se fijó de forma parcial, dado que Baldoni hizo una serie de contrademandas entre las que no solo se podía entender algún intento de difamación, sino que abarcó también otros aspectos como extorsión civil, invasión de la privacidad, incumplimiento del deber de buena fe y trato justo e interferencia económica.
A su vez, Lively había interpuesto la demanda por acoso laboral, sexual y personal y comportamiento inapropiado con una campaña de desprestigio incluida durante y después del rodaje de la película que hicieron juntos.
El reintegro que recibirá Blake Lively por su demanda
Las denuncias de ambas partes no tuvieron condena, dado que el juez Liman las desestimó en su mayoría. Por una parte, la denuncia de Baldoni fue desestimada en 2025 y, casi un año después, lo fueron las de Lively. Liman consideró que la actriz no era una empleada cuando trabajó con Baldoni, sino una contratista independiente. Los enfrentados terminaron llegando a un acuerdo a principios de mayo de este año y las investigaciones que continuarán serán las relacionadas a las denuncias de la artista en relación a su contrato.
Como resultado, se acordó emitir un comunicado reconociendo que los reclamos de Lively merecían ser escuchados. La empresa Wayfarer Studios LLC y Baldoni se comprometieron a mantener espacios de trabajo libres de conductas inapropiadas y entornos improductivos. El juez, por lo tanto, decidió que el reintegro que le corresponde a la actriz es de solo U$S363.245 por honorarios de abogados y U$S44.206 por costas judiciales.