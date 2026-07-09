Justin Baldoni habló por primera vez del escándalo con Blake Lively y apuntó contra la actriz

Resumen para apurados
- Justin Baldoni habló en Instagram sobre su conflicto judicial con Blake Lively tras el rodaje de "Romper el círculo", denunciando injusticias luego de acordar un pacto privado.
- El conflicto inició por una denuncia de acoso de Lively. En mayo acordaron un pacto privado luego de que la justicia rechazara 10 de las 13 demandas que presentó la actriz.
- El acuerdo evitó un juicio que causó pérdidas millonarias a Lively. Las declaraciones de Baldoni exponen el fuerte impacto reputacional y laboral de estas disputas en Hollywood.
Por primera vez desde que estalló el escándalo en torno a la película Romper el círculo, Justin Baldoni habló públicamente sobre el conflicto que mantuvo con Blake Lively y dejó un mensaje que fue interpretado como una fuerte crítica hacia la actriz. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, acompañado por su esposa, Emilia.
En la grabación, el actor y director se refirió al difícil período que atravesó desde el estreno de la película hasta el acuerdo privado que alcanzó con Lively en mayo pasado, luego de que la actriz lo denunciara por acoso.
"La gratitud nos salvó, pero no anula la injusticia y el dolor que pasamos este tiempo", expresó Baldoni.
El actor aseguró que el conflicto tuvo un fuerte impacto en su vida personal. "Tuvimos que superar muchos traumas como familia", afirmó.
Aunque evitó mencionar de manera directa a Blake Lively, hizo referencia a la situación que vivieron durante los últimos dos años.
"En los últimos dos años se dijeron tantas cosas dolorosas que generaron mucho revuelo y no queríamos contribuir con eso", sostuvo al explicar por qué decidió mantener silencio mientras avanzaba el proceso judicial.
"Así que simplemente queríamos dejar que el sistema judicial siguiera su curso", agregó.
Fue entonces cuando intervino su esposa, Emilia, con una frase contundente: "La verdad y los hechos hablaron por sí solos, y acá estamos".
Baldoni también aprovechó la publicación para agradecer el respaldo recibido por parte de sus seguidores durante el conflicto mediático. "Un simple gracias no me parece suficiente", manifestó.
El acuerdo que puso fin a la batalla judicial
A comienzos de mayo, los abogados de Blake Lively y Justin Baldoni confirmaron de manera sorpresiva que ambas partes habían alcanzado un acuerdo privado para evitar que la disputa judicial continuara en un juicio por el conflicto surgido durante el rodaje de Romper el círculo.
Con esa decisión, Lively evitó una mayor exposición pública en un contexto judicial que le había resultado adverso. En las semanas previas, la Justicia había anulado 10 de las 13 demandas que la actriz había presentado contra Baldoni.
El entendimiento también permitió que la protagonista de Gossip Girl dejara atrás una controversia que, según afirmó en uno de los escritos judiciales, le provocó un fuerte perjuicio económico. De acuerdo con su presentación, los comentarios negativos hacia su figura le hicieron perder entre 170 y 300 millones de dólares.
Minutos después de que se conociera la existencia del acuerdo entre las partes, Blake Lively reapareció públicamente en la tradicional Met Gala, celebrada en Nueva York.