El Niño se fortalece: cuánto podría llover en Argentina durante la primavera y el verano

El fenómeno El Niño ya está instalado y podría alcanzar su mayor intensidad durante octubre, noviembre y diciembre, según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El escenario climático anticipa un incremento significativo de las lluvias en la región agrícola núcleo, con un impacto que podría complicar las tareas en los campos durante los últimos meses del año.