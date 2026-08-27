San Martín sacó la calculadora: los 10 rivales que le quedan, cómo llegan y cuántos puntos necesita para meterse en el Reducido

Actualmente, San Martín aparece décimo con 35 puntos (la misma cantidad que su homónimo sanjuanino), ambos apenas por detrás de Atlético Rafaela, que tiene 36 y ocupa el último lugar dentro de la zona de clasificación al Reducido. Más arriba aparecen Midland, Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro, todos con 38 unidades, mientras que Atlanta suma 42 y se encuentra en el cuarto puesto. La diferencia con el objetivo más inmediato es, entonces, mínima: un punto separa al “Santo” del Reducido. Pero si la mirada se posa sobre la meta que planteó Orfila, el desafío es mayor: son siete unidades las que hoy lo separan del cuarto lugar.