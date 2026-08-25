Días y horarios confirmados: así se jugará la fecha 28 de la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó el cronograma de días y horarios para la fecha 28 de la Primera Nacional, que se desarrollará entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre. Entre los compromisos más destacados sobresale una nueva edición del clásico barrial entre Chacarita y Atlanta en San Martín, además del duelo entre San Martín de Tucumán y Tristán Suárez.