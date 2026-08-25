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Días y horarios confirmados: así se jugará la fecha 28 de la Primera Nacional

La AFA dio a conocer la programación parcial de la jornada. San Martín visitará a Tristán Suárez el sábado 5 de septiembre, misma jornada en la que se jugará el clásico entre Chacarita y Atlanta.

CONFIANZA. El triunfo ante Chacarita generó que San Martín se vuelva a ilusionar. La visita al líder Tristán Suárez será clave para las aspiraciones del Santo,
CONFIANZA. El triunfo ante Chacarita generó que San Martín se vuelva a ilusionar. La visita al líder Tristán Suárez será clave para las aspiraciones del "Santo", MATÍAS NÁPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • La AFA oficializó el cronograma de la fecha 28 de la Primera Nacional, a disputarse del 4 al 6 de septiembre en distintas sedes del país.
  • La programación destaca el clásico Chacarita-Atlanta y el cruce de San Martín de Tucumán ante Tristán Suárez, clave para las aspiraciones del Santo.
  • La jornada resultará decisiva para la tabla de posiciones en ambas zonas, mientras restan definirse los días y horarios de cuatro partidos clave.
Resumen generado con IA

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó el cronograma de días y horarios para la fecha 28 de la Primera Nacional, que se desarrollará entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre. Entre los compromisos más destacados sobresale una nueva edición del clásico barrial entre Chacarita y Atlanta en San Martín, además del duelo entre San Martín de Tucumán y Tristán Suárez.

Zona A

Viernes 4 de septiembre:

15:30 | Defensores de Belgrano vs. Racing de Córdoba

Sábado 5 de septiembre:

15:30 | Acassuso vs. All Boys

Domingo 6 de septiembre:

15:30 | San Miguel vs. Godoy Cruz

16:00 | Deportivo Madryn vs. Ciudad Bolívar

16:00 | Chaco For Ever vs. Estudiantes (BA)

A confirmar: Ferro vs. Mitre (SdE), San Telmo vs. Los Andes y Colón vs. Deportivo Morón.

Zona B

Sábado 5 de septiembre:

15:00 | Tristán Suárez vs. San Martín de Tucumán

15:30 | Chacarita vs. Atlanta

16:00 | Temperley vs. Colegiales

Domingo 6 de septiembre:

15:00 | Agropecuario vs. Atlético de Rafaela

15:30 | Almagro vs. Gimnasia de Jujuy

15:30 | San Martín de San Juan vs. Midland

16:00 | Deportivo Maipú vs. Patronato

17:00 | Güemes (SdE) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

A confirmar: Nueva Chicago vs. Quilmes.

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