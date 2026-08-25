Días y horarios confirmados: así se jugará la fecha 28 de la Primera Nacional

Resumen para apurados
- La AFA oficializó el cronograma de la fecha 28 de la Primera Nacional, a disputarse del 4 al 6 de septiembre en distintas sedes del país.
- La programación destaca el clásico Chacarita-Atlanta y el cruce de San Martín de Tucumán ante Tristán Suárez, clave para las aspiraciones del Santo.
- La jornada resultará decisiva para la tabla de posiciones en ambas zonas, mientras restan definirse los días y horarios de cuatro partidos clave.
La Asociación del Fútbol Argentino oficializó el cronograma de días y horarios para la fecha 28 de la Primera Nacional, que se desarrollará entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre. Entre los compromisos más destacados sobresale una nueva edición del clásico barrial entre Chacarita y Atlanta en San Martín, además del duelo entre San Martín de Tucumán y Tristán Suárez.
Zona A
Viernes 4 de septiembre:
15:30 | Defensores de Belgrano vs. Racing de Córdoba
Sábado 5 de septiembre:
15:30 | Acassuso vs. All Boys
Domingo 6 de septiembre:
15:30 | San Miguel vs. Godoy Cruz
16:00 | Deportivo Madryn vs. Ciudad Bolívar
16:00 | Chaco For Ever vs. Estudiantes (BA)
A confirmar: Ferro vs. Mitre (SdE), San Telmo vs. Los Andes y Colón vs. Deportivo Morón.
Zona B
Sábado 5 de septiembre:
15:00 | Tristán Suárez vs. San Martín de Tucumán
15:30 | Chacarita vs. Atlanta
16:00 | Temperley vs. Colegiales
Domingo 6 de septiembre:
15:00 | Agropecuario vs. Atlético de Rafaela
15:30 | Almagro vs. Gimnasia de Jujuy
15:30 | San Martín de San Juan vs. Midland
16:00 | Deportivo Maipú vs. Patronato
17:00 | Güemes (SdE) vs. Gimnasia y Tiro de Salta
A confirmar: Nueva Chicago vs. Quilmes.