La Luna se teñirá de rojo y el eclipse podrá observarse desde Tucumán: ¿a qué hora será el fenómeno?

Este fenómeno, conocido como dispersión de Rayleigh, es el mismo principio que explica los colores rojizos y anaranjados de los amaneceres y atardeceres. De hecho, el astrónomo aficionado y astrofotógrafo Juan Canepa, del Observatorio de Ampimpa, explicó a LA GACETA que la luz rojiza que se observa durante un eclipse lunar puede interpretarse como la luz de los amaneceres y atardeceres que están ocurriendo simultáneamente en distintos puntos de la Tierra.