La Luna se teñirá de rojo y el eclipse podrá observarse desde Tucumán: ¿a qué hora será el fenómeno?
Resumen para apurados
- Un eclipse lunar teñirá la Luna de rojo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, visible desde Tucumán y el país por la alineación con la sombra terrestre.
- La sombra terrestre cubrirá el 93% del satélite cerca de la 1:14. La nubosidad complicará la visión en la capital tucumana, pero habrá mejor cielo en los Valles Calchaquíes.
- El evento, seguro para observar a simple vista sin filtros, ofrecerá una vista astronómica única al resaltar estrellas normalmente opacadas por el brillo lunar.
El cielo tucumano será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de 2026. Entre la noche de este jueves y las primeras horas del viernes, la Luna atravesará la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar parcial profundo, un espectáculo que hará que el satélite adquiera una tonalidad rojiza y que podrá observarse a simple vista.
El fenómeno será visible desde buena parte de América, Europa y África, además de regiones de Medio Oriente y Asia occidental. En Argentina, el momento de mayor ocultamiento se producirá alrededor de la 1.14 de la madrugada, cuando cerca del 93% de la superficie lunar quede cubierta por la parte más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra.
Aunque técnicamente no se trata de un eclipse total, la diferencia será muy sutil. Al quedar eclipsada más del 90% de la Luna, el fenómeno tendrá una apariencia muy cercana a la de una denominada “Luna de sangre”.
¿Por qué la Luna se vuelve roja?
El particular color que adquirirá la Luna tiene una explicación física. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y el satélite, bloquea gran parte de la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar. Sin embargo, una pequeña porción de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre.
En ese recorrido, los tonos azules y violetas se dispersan con mayor facilidad, mientras que las longitudes de onda correspondientes a los colores rojizos y anaranjados logran atravesar la atmósfera, se refractan y alcanzan la superficie de la Luna.
Este fenómeno, conocido como dispersión de Rayleigh, es el mismo principio que explica los colores rojizos y anaranjados de los amaneceres y atardeceres. De hecho, el astrónomo aficionado y astrofotógrafo Juan Canepa, del Observatorio de Ampimpa, explicó a LA GACETA que la luz rojiza que se observa durante un eclipse lunar puede interpretarse como la luz de los amaneceres y atardeceres que están ocurriendo simultáneamente en distintos puntos de la Tierra.
¿A qué hora se podrá ver desde Tucumán?
El eclipse comenzará a desarrollarse durante la noche. Según explicó Canepa, la fase penumbral comenzará alrededor de las 22.30, aunque en ese momento el cambio de brillo será prácticamente imperceptible.
La etapa más interesante comenzará cerca de las 23.30, cuando la Luna ingrese en la fase parcial. El máximo del eclipse llegará aproximadamente a la 1.14, momento en el que el satélite estará cubierto por la sombra terrestre en más de un 90%.
A partir de entonces, la Luna comenzará progresivamente a recuperar su brillo hasta finalizar el fenómeno durante la madrugada.
El momento de mayor oscurecimiento también permitirá observar un cielo diferente. Con la disminución del brillo lunar, algunas estrellas y constelaciones que suelen quedar opacadas por la luz de la Luna llena podrán hacerse más visibles.
¿Se podrá ver en Tucumán?
La gran incógnita para los tucumanos estará en las condiciones meteorológicas. Los pronósticos para San Miguel de Tucumán no son demasiado alentadores, ya que se prevé abundante nubosidad e incluso existe la posibilidad de algunas lloviznas aisladas durante la noche.
El meteorólogo y observador del Servicio Meteorológico Nacional Cristofer Brito advirtió a LA GACETA que las condiciones podrían dificultar la observación del eclipse desde la capital. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que algunos claros entre las nubes permitan observar parte del espectáculo.
En cambio, las perspectivas son mejores en sectores de mayor altura. Desde la zona del Observatorio de Ampimpa, en Amaicha del Valle, los pronósticos anticipan condiciones de cielo más favorables. Por eso, quienes tengan la posibilidad de trasladarse hacia los Valles Calchaquíes podrían contar con mejores chances de disfrutar el fenómeno.
No hace falta protección especial
A diferencia de los eclipses solares, observar un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista. No se necesitan anteojos ni filtros especiales para mirar la Luna durante ninguna de sus etapas.
El fenómeno podrá disfrutarse a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle la superficie lunar y el cambio de tonalidad.
Para quienes quieran fotografiarlo con un celular, Canepa recomendó familiarizarse previamente con las funciones de la cámara y ajustar la exposición a medida que avance el eclipse. La configuración necesaria al comienzo, cuando la Luna estará prácticamente llena y muy brillante, será diferente de la que se necesitará durante el máximo, cuando quedará apenas una pequeña porción iluminada.