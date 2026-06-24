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La UIA reclama priorizar proveedores locales en el “Súper RIGI” y advierte por la caída de la actividad industrial

La Unión Industrial Argentina propone replicar el 20% de inversión mínima del RIGI para bienes con valor agregado nacional.

Martín Rappallini. UIA
Martín Rappallini. UIA
Hace 49 Min

Resumen para apurados

  • La Unión Industrial Argentina reclamó este martes priorizar a los proveedores locales en el proyecto de ley Súper RIGI en el Congreso, ante la caída de la actividad del sector.
  • La entidad propone exigir un 20% de inversión mínima en bienes nacionales. Además, advierte que la producción industrial cayó y que los impuestos locales encarecen el crédito un 20%.
  • El pedido busca que el régimen de inversiones fortalezca el empleo y la transferencia tecnológica local, evitando que la apertura comercial profundice la crisis de la industria.
Resumen generado con IA

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este martes para abordar la agenda industrial y analizar la coyuntura económica. Entre los principales temas del encuentro se destacó el tratamiento del proyecto de ley denominado “Súper RIGI” y su impacto sobre el desarrollo productivo nacional, proyecto que se debate este miércoles en el Congreso. 

Durante la reunión, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, señaló que si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el desafío de fondo sigue siendo mejorar las condiciones bajo las que opera el conjunto de la industria. En ese marco, destacó la importancia de que las nuevas inversiones representen una oportunidad para fortalecer proveedores locales, generar empleo, impulsar la transferencia tecnológica y desarrollar capacidades productivas en todo el país.

La Junta debatió las propuestas presentadas por la entidad ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, elaboradas a partir de los casos identificados en los proyectos RIGI. En ese sentido, la UIA planteó la necesidad de incorporar mecanismos que favorezcan una mayor participación de proveedores de bienes nacionales.

En concreto, la entidad propuso replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% previsto en el RIGI, pero con aplicación exclusiva para bienes con valor agregado local, con el objetivo de priorizar a los proveedores de bienes transables y sin diluirlo en aquellos que de todos modos serían contratados localmente.

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Además, sugirió la adopción de esquemas de integración progresiva que permitan ampliar la participación de la oferta local a medida que los proyectos avancen en sus etapas de inversión y operación. También propuso establecer reglas claras con el sector privado para verificar la existencia de proveedores locales disponibles y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.

Actividad industrial

En otro tramo de la reunión, el Centro de Estudios de la UIA (CEU) presentó un informe sobre la evolución de la actividad industrial. Las últimas estimaciones indicaron una baja interanual de 0,8% para mayo respecto de abril. 

Por sectores, se registraron caídas en automotores (-21%), metalmecánica (-5%) y bebidas (-14%), entre otros.

Respecto del financiamiento a la industria, se señaló que las provincias cobran en promedio 9% de Ingresos Brutos (IIBB) a la intermediación financiera, mientras que las tasas municipales rondan el 6%. 

Según lo expuesto, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales generan un sobrecosto estimado del 20% en el acceso al crédito. Además, se indicó que la refinanciación de un crédito vuelve a generar el pago de estos tributos, incluso sin nuevo desembolso.

Finalmente, los representantes sectoriales señalaron que persisten diferencias entre sectores y regiones, en un contexto en el que algunas actividades muestran signos de recuperación y otras continúan afectadas por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

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