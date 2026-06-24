La UIA reclama priorizar proveedores locales en el “Súper RIGI” y advierte por la caída de la actividad industrial

Durante la reunión, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, señaló que si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el desafío de fondo sigue siendo mejorar las condiciones bajo las que opera el conjunto de la industria. En ese marco, destacó la importancia de que las nuevas inversiones representen una oportunidad para fortalecer proveedores locales, generar empleo, impulsar la transferencia tecnológica y desarrollar capacidades productivas en todo el país.