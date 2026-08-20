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Franco Colapinto lidera el ranking de reacción en las largadas de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine registró una reacción de apenas 0s148 y es el único que aparece tres veces entre las nueve mejores marcas de la temporada.

Franco Colapinto, de Alpine.
Franco Colapinto, de Alpine.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto lidera el ranking de reacción en largadas de la Fórmula 1 esta temporada, tras registrar 0s148 en el GP de China según datos oficiales.
  • El piloto argentino de Alpine es el único en figurar tres veces en el top 9 del año, superando a rivales como George Russell y Lewis Hamilton.
  • Esta notable regularidad al apagarse los semáforos representa una ventaja clave que Colapinto buscará capitalizar en el próximo GP de Países Bajos.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto se convirtió en el piloto con la reacción más rápida en una largada de la Fórmula 1 en lo que va de la temporada. En la previa del Gran Premio de los Países Bajos, la categoría difundió el ranking de los mejores tiempos ante el apagado de las luces rojas y el argentino quedó en lo más alto.

El piloto de Alpine consiguió el mejor registro durante el Gran Premio de China, cuando necesitó apenas 0s148 para reaccionar. La marca le permitió superar a George Russell, segundo con 0s160 durante el Sprint de Canadá.

Sin embargo, el liderazgo no es el único dato que distingue a Colapinto. El argentino es el único piloto que aparece tres veces dentro del top difundido por la Fórmula 1. Además de su registro en China, marcó 0s170 en el Gran Premio de España y 0s181 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Colapinto celebró el reconocimiento a través de sus historias de Instagram. “P1 + top9 x3 juuuuuu”, escribió junto a emojis de festejo.

El ranking de las mejores largadas de la Fórmula 1

  • Franco Colapinto (Alpine): 0s148 – GP de China
  • George Russell: 0s160 – Sprint de Canadá
  • Lewis Hamilton: 0s165 – Sprint de Gran Bretaña
  • Charles Leclerc: 0s165 – Sprint de Gran Bretaña
  • Lewis Hamilton: 0s168 – GP de China
  • Franco Colapinto (Alpine): 0s170 – GP de España
  • Carlos Sainz: 0s175 – Sprint de Gran Bretaña
  • Max Verstappen: 0s178 – GP de China
  • Franco Colapinto (Alpine): 0s181 – GP de Gran Bretaña
  • George Russell: 0s181 – GP de Gran Bretaña

    • Así, Colapinto no solamente conserva el mejor tiempo de reacción de la temporada, sino que también muestra una llamativa regularidad en uno de los momentos más delicados de cada carrera: la largada.

    El argentino intentará volver a sacar provecho de esa virtud en el Gran Premio de los Países Bajos, donde afrontará una nueva fecha al volante del Alpine.

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