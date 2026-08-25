A todo o nada: River define su futuro en la Copa Sudamericana

Resumen para apurados
- River Plate recibe este miércoles a Independiente Santa Fe en el Monumental por la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana, obligado a ganar para clasificar.
- Tras igualar 0-0 en Bogotá, el equipo de Eduardo Coudet recupera a titulares como Montiel, Acuña y Driussi para revertir un presente futbolístico irregular.
- Avanzar a cuartos de final resulta clave para el club y su DT, ya que una victoria devolverá la calma y descomprimirá las recientes críticas hacia el ciclo.
No hay margen para especular. River Plate afrontará este miércoles una noche decisiva ante Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, en el Monumental, el equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará hacer valer la localía y conseguir el triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final, después del 0-0 registrado en el encuentro de ida en Bogotá.
La serie llega completamente abierta y el “Millonario” sabe que no puede dejar pasar otra oportunidad. En Colombia consiguió un empate que, si bien no fue un resultado brillante, le permitió trasladar la definición a Núñez. Ahora, ante su gente, deberá asumir el protagonismo y encontrar una victoria que le devuelva confianza en medio de un presente que está lejos del esperado.
El empate 2-2 frente a Vélez, por la sexta fecha del Torneo Clausura, quedó rápidamente atrás. Todos los focos están puestos en la Copa Sudamericana y en una clasificación que puede significar mucho más que el simple acceso a los cuartos de final. River necesita una alegría que le permita recuperar tranquilidad y que, además, le dé aire al “Chacho” Coudet, quien atraviesa semanas de cuestionamientos.
El entrenador tendrá a disposición a varios futbolistas que no pudieron jugar en Bogotá. Gonzalo Montiel, recuperado de una distensión, volverá a ocupar el lateral derecho, mientras que Marcos Acuña, luego de superar un desgarro, reaparecerá por la izquierda. También estará desde el comienzo Sebastián Driussi, quien le ganaría la pulseada a Rafael Santos Borré.
Santiago Beltrán continuará en el arco, mientras que la zaga estará conformada por Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi. En el mediocampo, Coudet mantendría el doble cinco con Aníbal Moreno y Tobías Andrada. Thiago Almada y Joaquín Freitas serían los encargados de aportar profundidad por las bandas, mientras que Ángel Correa acompañaría a Driussi en el ataque.
Los regresos de Montiel y Acuña representan una diferencia importante respecto del encuentro de ida. En Bogotá, las bajas obligaron a Coudet a improvisar y utilizar centrales como laterales. Ahora, con dos jugadores naturales en esos puestos, River podrá recuperar una estructura más cercana a la que pretende su entrenador.
Del otro lado estará un Santa Fe que demostró en Colombia que puede complicar al “Millonario”. El equipo dirigido por Pablo Repetto también llega después de un 0-0, en su caso ante América de Cali, y acumula dos encuentros consecutivos sin marcar. En el campeonato colombiano suma una victoria, dos empates y una derrota en cinco fechas.
Repetto, sin embargo, confía en las posibilidades de su equipo. “Creemos que estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación”, aseguró. Y advirtió que la revancha será diferente: “River va a jugar con dos laterales naturales, en su cancha, con su gente, con necesidad”.
La mesa está servida. River necesita ganar para evitar cualquier especulación y meterse entre los ocho mejores de la Sudamericana. Santa Fe intentará resistir y dar el golpe. En el Monumental, el “Millonario” se juega mucho más que una clasificación: se juega la posibilidad de recuperar el rumbo.