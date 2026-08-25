A todo o nada: River define su futuro en la Copa Sudamericana

No hay margen para especular. River Plate afrontará este miércoles una noche decisiva ante Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, en el Monumental, el equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará hacer valer la localía y conseguir el triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final, después del 0-0 registrado en el encuentro de ida en Bogotá.