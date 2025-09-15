La nueva primera ministra de Nepal, propuesta por Discord, disolvió el Parlamento

KATMANDÚ, Nepal.- La nueva primera ministra interina de Nepal prometió escuchar las demandas de los manifestantes para poner fin a la corrupción, después de unas protestas que dejaron más de 70 muertos.
El estallido que derivó en la caída del gobierno, Nepal designó a la ex presidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra interina. Su caso resultó particular en el mundo ya que fue propuesta por los jóvenes -prtagonistas de la rebelión- a través de un canal de la red social Discord.
La nueva líder disolvió la Cámara de Representantes después de la dimisión de Sharma Oli por la muerte de decenas de personas en las protestas contra el gobierno por el aumento de la corrupción y la prohibición del acceso a las principales redes sociales en el país himalayo, de 30 millones de habitantes.
“Tenemos que actuar de acuerdo con el pensamiento de la ‘Generación Z’”, el nombre con el que se conoce el movimiento de protesta. “Lo que este grupo exige es el fin de la corrupción, buen gobierno e igualdad económica”, añadió Karki, que asumió el cargo el viernes de forma interina.
Más del 20% de los jóvenes nepaleses de entre 15 y 24 años están desempleados, según datos del Banco Mundial, mientras que el PIB anual por habitante roza los 1.450 dólares.
“Desde las calles”
Karki, de 73 años y ex presidenta del Tribunal Supremo, guardó un minuto de silencio el domingo por los fallecidos durante los disturbios. Luego celebró reuniones en el complejo gubernamental de Singha Durbar, donde varios edificios fueron incendiados durante las protestas que empezaron la semana pasada.
El nombramiento de Karki, conocida por su independencia, se produjo tras intensas negociaciones del jefe del ejército, el general Ashok Raj Sigdel, y del presidente Ram Chandra Paudel.
Las negociaciones también incluyeron reuniones con representantes del movimiento juvenil de protesta. Miles de jóvenes utilizaron la aplicación Discord para proponer a Karki como líder.
“La situación en la que he llegado no la he buscado. Mi nombre fue traído desde las calles”, dijo la nueva primera ministra.
Poco después de su nombramiento el Parlamento quedó disuelto y se fijaron elecciones para el 5 de marzo de 2026.
“De ningún modo permaneceremos aquí más de seis meses, cumpliremos con nuestras responsabilidades y nos comprometemos a traspasar el poder al próximo parlamento y a los ministros”, agregó en un discurso.
“La lista de responsabilidades y de asuntos que tiene pendientes este gobierno no es fácil”, indicó Satya Narayan, una verdulera de 69 años del pueblo de Pharping, a una hora de la capital. “También necesita garantizar la unidad y la armonía en el país”, añadió.