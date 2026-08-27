Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y ahora tiene una promesa por cumplir en Los Tarcos

La frase resume una de las contradicciones que todavía aparecen al revisar su carrera. Portillo asegura que no se arrepiente de nada, pero admite que existe una cuenta pendiente. “Si bien tengo número Puma, me hubiese gustado jugar un partido consciente de decir: ‘Jugué un partido con Los Pumas’. Eso quedó pendiente”, señaló. La persecución de aquel sueño había empezado mucho antes. En su último año de colegio calcula que asistió a apenas 80 de unos 200 días de clases. El resto se repartió entre viajes, concentraciones, seleccionados y entrenamientos. No fue a Bariloche y tampoco compartió muchos momentos con sus amigos. La intensidad de aquella etapa todavía aparece, incluso, de una manera insólita. “Mi esposa se ríe porque a veces me levanto agitado pensando que no terminé el colegio. Esa es mi pesadilla”, contó. No cambiaría la elección: “Hay cosas que uno deja de lado para apuntar a esto. No me arrepiento”.