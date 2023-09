Ignacio Albornoz y Santiago Portillo, testigos del crecimiento de Chile

"Cuando llegué, no sabía con qué nivel me iba a encontrar. No tenía idea de nada. Y me sorprendió para bien. Si bien era la primera experiencia de ellos en el rugby profesional, me impresionó la intensidad que le metían a los entrenamientos", cuenta Albornoz, quien estuvo con Selknam en 2020 (edición que se canceló a poco de empezar por la pandemia) y en 2021.