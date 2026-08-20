La Cámara Argentina de Comercio admitió que hay empresas que “la están pasando mal”

Resumen para apurados
- Mario Grinman (CAC) admitió en el Council of the Americas en Buenos Aires que varias empresas sufren por el ajuste, pero ratificó su respaldo al plan económico de Milei.
- El dirigente contrastó la transición hacia el libre mercado frente a la comodidad del Estado regulador, reconociendo cierres de comercios y caída del empleo en la coyuntura actual.
- El sector privado busca consolidar la confianza de los inversores extranjeros en áreas clave como energía y minería, apostando a una recuperación y estabilidad a largo plazo.
En el marco de la 23ª edición del "Council of the Americas", el Salón Versalles del Hotel Alvear se convirtió una vez más en el epicentro del debate entre la plana mayor del empresariado y el poder político. En una jornada marcada por un clima de expectativas, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, brindó un discurso centrado en la responsabilidad del sector privado y el costo de la transición hacia una economía de mercado.
El fin de la "comodidad" estatal y el desafío de la libertad
Grinman abrió el foro con una reflexión sobre el cambio de paradigma que atraviesa el país, contraponiendo el modelo actual con el de un “Estado omnipresente” que regulaba desde las exportaciones hasta el tamaño de las góndolas. Según el dirigente, aquel esquema “impedía a la mayoría de las empresas crecer y era un lastre para el país en general”, aunque admitió que para algunos sectores resultaba funcional.
“También hay que reconocer que ofrecía cierta comodidad: si las cosas salían mal, teníamos a quién culpar”, disparó Grinman ante el auditorio. Según el titular de la CAC, el ejercicio de la libertad implica un cambio de mentalidad. “Aun siendo un valor, tiene costos”, señaló al advertir que “cuando el sector privado recobra protagonismo, también toca asumir una mayor cuota de responsabilidad. Y en esa responsabilidad está todo. Implica, en muchos casos, salir de la zona de confort para ayudarnos a navegar en aguas abiertas”.
El costo del ajuste
A diferencia de otros años, Grinman no eludió la compleja realidad que atraviesa el consumo y la actividad comercial. Con tono pragmático, reconoció que el proceso de estabilización no es indoloro. “Estamos pasando por un momento heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo”, admitió el empresario.
Sin embargo, su diagnóstico final fue un fuerte espaldarazo a la gestión de Javier Milei. “Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos puedan vivir en un país normal y creíble, yo creo que vale la pena”, sentenció. En esa línea, llamó a consolidar el rumbo actual para alcanzar un “país espectacular” y pidió a los presentes definir “de qué lado” quieren estar, en una clara alusión crítica a las propuestas de nacionalización que sobrevolaron el debate político reciente.
La visión internacional
Tras las palabras de Grinman, Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society y del Council of the Americas, aportó una mirada global sobre el posicionamiento argentino. Según Segal, el país se encuentra en una posición privilegiada debido a la demanda mundial de energía, minerales críticos y alimentos. En este contexto, aseguró que el presidente Javier Milei “interpretó tempranamente una demanda de cambio” que ahora comienza a resonar en toda América Latina.
La directiva destacó que el interés de los inversores extranjeros está regresando, pero subrayó que la clave reside en la confianza de los capitales locales. “Cuando las empresas argentinas invierten, también le están mandando una señal al inversor internacional”, explicó.