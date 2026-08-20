La Cámara Argentina de Comercio admitió que hay empresas que “la están pasando mal”

Sin embargo, su diagnóstico final fue un fuerte espaldarazo a la gestión de Javier Milei. “Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos puedan vivir en un país normal y creíble, yo creo que vale la pena”, sentenció. En esa línea, llamó a consolidar el rumbo actual para alcanzar un “país espectacular” y pidió a los presentes definir “de qué lado” quieren estar, en una clara alusión crítica a las propuestas de nacionalización que sobrevolaron el debate político reciente.