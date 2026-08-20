El Banco Central sumó U$S89 millones y las reservas alcanzaron un nuevo récord en la era Milei

Para sostener el ritmo de intervención y, a la vez, mantener la estabilidad cambiaria, el BCRA resolvió incrementar la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. A la par, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en pesos, buscando preservar la estabilidad del tipo de cambio y limitar la inflación.