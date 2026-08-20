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El Banco Central sumó U$S89 millones y las reservas alcanzaron un nuevo récord en la era Milei

Desde enero, la entidad bajo la conducción de Santiago Bausili sumó U$S13.770 millones.

BCRA. Las reservas alcanzaron un nuevo récord en la era Milei.
BCRA. Las reservas alcanzaron un nuevo récord en la era Milei.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El BCRA compró este jueves U$S89 millones en el mercado oficial, llevando las reservas brutas a U$S50.342 millones, un nuevo récord durante la gestión de Javier Milei.
  • Con 16 jornadas de saldo positivo, la entidad suma U$S13.770 millones desde enero, mientras el Tesoro absorbe liquidez con deuda en pesos para limitar la inflación.
  • El incremento de reservas y los acuerdos financieros fortalecen la estrategia del Gobierno para contener la volatilidad del dólar y asegurar la estabilidad cambiaria.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 16 días seguidos con saldo positivo en la compra de divisas, tras adquirir otros U$S89 millones este jueves. Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas tocaron un nuevo máximo en la era Javier Milei y alcanzaron su nivel más alto en siete años.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, la entidad bajo la conducción de Santiago Bausili sumó U$S13.770 millones. 

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En agosto, la velocidad de compra del BCRA disminuyó y acumuló 443 millones de dólares. Sin embargo, la adquisición de esta jornada es la más elevada en lo que va del mes.

El objetivo de reservas

El equipo económico fijó como objetivo para este año una acumulación de reservas de entre U$S10.000 y U$S17.000 millones, meta que el Banco Central logró a principios de junio.

Durante el primer trimestre, el principal desafío fue cubrir las necesidades financieras del Ministerio de Economía, lo que restringió la capacidad de compra de divisas del BCRA en ese período, consignó Infobae. 

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Para sostener el ritmo de intervención y, a la vez, mantener la estabilidad cambiaria, el BCRA resolvió incrementar la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. A la par, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en pesos, buscando preservar la estabilidad del tipo de cambio y limitar la inflación. 

Las reservas marcaron un nuevo récord

Las reservas internacionales alcanzaron el nivel más alto desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, situándose en U$S50.342 millones tras un incremento diario de 340 millones de dólares.

Se trata de un pico desde el 10 de septiembre de 2019. El máximo anterior en la actual gestión se registró a inicios de agosto con U$S50.059 millones.

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Junto con los swaps acordados con Estados Unidos y China, la acumulación de reservas se constituye como un punto clave en el plan para contener al dólar en caso de que el escenario se volatilice, como ocurrió antes de los comicios legislativos de 2025.

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