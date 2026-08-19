Santiago Bausili anticipó que la inflación de agosto sería menor al 1,9% de junio

Resumen para apurados
- El titular del BCRA, Santiago Bausili, estimó este miércoles en un evento virtual que la inflación de agosto caerá bajo el 1,9% por la desaceleración en precios de alta frecuencia.
- El pronóstico surge tras el repunte inflacionario al 2,1% en julio por factores estacionales y el reciente dato mayorista del 0,8% celebrado por el Gobierno nacional.
- Consultoras privadas coinciden en ubicar el índice cerca del 1,8%, consolidando la tendencia a la baja, aunque aún lejos de la meta oficial de inflación mensual con inicio en cero.
Luego del salto de la inflación al 2,1% en julio, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se mostró optimista respecto de la evolución de los precios durante agosto y estimó que el índice podría ubicarse por debajo del 1,9% registrado en junio.
La postura del titular de la autoridad monetaria quedó expuesta durante el FIEL Premium Meeting, que se desarrolló este miércoles en formato virtual. Allí sostuvo que las mediciones de alta frecuencia difundidas por distintos analistas resultan auspiciosas y permiten anticipar una desaceleración de la inflación.
“Seguimos viendo una reducción de la inflación, los analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos, a que pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”, afirmó Bausili.
El Indec informó que la inflación de junio fue de 1,9%, mientras que en julio se aceleró hasta 2,1%, en gran medida por factores estacionales vinculados con las vacaciones de invierno. Para Bausili, los datos disponibles de las primeras dos semanas de agosto permiten esperar un resultado inferior al de ambos meses.
La expectativa del presidente del BCRA se conoció luego de que el Indec difundiera el dato de inflación mayorista de julio, que fue de 0,8%. Ese registro fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien había anticipado que la inflación mensual comenzaría con cero a mediados de este año.
El dato mayorista, sin embargo, refleja únicamente el comportamiento de los precios a los que productores e importadores venden sus bienes en el mercado interno y no contempla los servicios.
La mirada del Banco Central
Durante su exposición, Bausili explicó que las presiones inflacionarias observadas durante el primer trimestre, que habían sido caracterizadas como temporarias, efectivamente tuvieron ese comportamiento y dejaron de ejercer presión durante el segundo trimestre.
En ese sentido, remarcó que los registros de inflación de abril, mayo y junio mostraron una “marcada reducción” respecto del período comprendido entre octubre y marzo.
El titular del BCRA también señaló que las expectativas del mercado permanecen bien ancladas en materia inflacionaria. En el escenario proyectado, las estimaciones contemplan una inflación cercana al 30% para todo 2026 y del 20% para 2027.
Qué muestran las consultoras
Los relevamientos privados de Analytica, LCG y EconViews correspondientes a las primeras semanas de agosto muestran comportamientos dispares entre los distintos rubros de alimentos y bebidas, consignó Infobae. Sin embargo, las tres mediciones se encuentran alineadas con la expectativa de Bausili y proyectan una inflación mensual de entre 1,8% y 1,9%.
Analytica registró una variación de 0,8% en alimentos y bebidas durante la segunda semana de agosto y calculó un incremento de 1,8% para el promedio de las últimas cuatro semanas.
Dentro de ese relevamiento, las verduras tuvieron una suba de 5,4% y los pescados y mariscos aumentaron 3%. En tanto, carnes y derivados avanzaron 0,7% y las frutas registraron un incremento de 0,3%.
Para el nivel general, la consultora también proyectó una inflación de 1,8%. Si ese resultado se confirma, representaría una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales.
En línea con esa estimación, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el BCRA, ubicó en 1,8% la mediana de las respuestas de los analistas para la inflación de agosto. De esta manera, las estimaciones oficiales y privadas coinciden en anticipar una moderación del ritmo de aumento de los precios durante el mes.
Por su parte, LCG informó una caída de 0,3% en alimentos y bebidas durante la segunda semana de agosto, movimiento que compensó parte del incremento registrado durante la semana anterior.
Según la consultora, el promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró a 2,2%, 0,3 puntos porcentuales por debajo del registro previo. Entre los factores que explicaron ese comportamiento se encontró el precio de la carne, que bajó 1% luego de haber subido la semana anterior, y una nueva caída en bebidas, que retrocedieron 1,6%.
EconViews también relevó el comportamiento de los precios en supermercados y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con su medición, durante la segunda semana de agosto la canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados del Gran Buenos Aires aumentó 0,1%.
En ese período, el rubro verdulería encabezó las subas, con un incremento de 0,8%. En cambio, las carnes registraron una baja de 0,3%. El promedio acumulado de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,2% y, con esos datos, EconViews proyecta que la inflación general de agosto será de 1,9%.
Un escenario con diferencias entre rubros
Los relevamientos muestran que la evolución de los precios no es uniforme. Mientras algunos productos, como las verduras y los pescados, registraron incrementos significativos, otros, como las carnes y las bebidas, mostraron bajas en las últimas semanas.
Las diferencias también reflejan comportamientos distintos según los rubros y las regiones relevadas. Aun así, varias mediciones ubican el promedio de los alimentos y bebidas por debajo del 2%, lo que marca una desaceleración, aunque con variaciones internas importantes.
Después del salto de la inflación en julio, aun cuando el Gobierno atribuye buena parte de ese movimiento a factores estacionales, la evolución de agosto adquiere relevancia para la política económica.
Por ahora, los relevamientos privados acompañan el pronóstico de Bausili y anticipan que el índice podría quebrar el piso del 2% mensual durante el octavo mes del año. El escenario, de todos modos, todavía se encuentra lejos del objetivo planteado en su momento por el Gobierno de que la inflación mensual comenzara con cero.