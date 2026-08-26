WhatsApp cambia el inicio de sesión: cómo activar la nueva llave de acceso paso a paso

Nuevas herramientas para iniciar sesión

La empresa líder en mensajería instantánea dio inicio a las nuevas opciones de llave de ingreso y contraseña que ya están disponibles en la configuración del registro propio en la aplicación. Una de las novedades principales es la credencial de verificación que permite a los usuarios iniciar sesión en WhatsApp mediante huella digital, reconocimiento facial o código de bloqueo de pantalla. Meta afirmó que este es el método más rápido y seguro para verificar la identidad y se vuelve una tarea más que sencilla, librándose de la necesidad de códigos ni PIN que siempre terminan en un intento infructuoso de recordar y en cambiar otra vez la contraseña. Según Meta, más de mil millones de personas han configurado una clave de acceso.