WhatsApp cambia el inicio de sesión: cómo activar la nueva llave de acceso paso a paso

Resumen para apurados
- WhatsApp incorporó llaves de acceso biométricas y contraseñas alfanuméricas globales para iniciar sesión sin códigos SMS y proteger a los usuarios de ciberataques.
- La función utiliza biometría guardada en el dispositivo mediante passkeys en Android e iOS, sumando alertas sobre llamadas desconocidas para prevenir fraudes.
- La medida simplifica el inicio de sesión multidispositivo y apunta a eliminar la dependencia de contraseñas tradicionales, reforzando la ciberseguridad móvil.
WhatsApp cambia por completo los sofisticados procesos en los que intentamos iniciar sesión en diferentes dispositivos, reduciendo las eternas esperas de llegada de códigos y contraseñas tradicionales. Ahora los usuarios podrán usar el reconocimiento facial o su huella digital para aprovechar los sistemas de bloqueo incorporados en la pantalla gracias a las nuevas llaves de acceso.
Pronto quizás nuestra memoria pueda liberarse de la tarea de recordar contraseñas gracias a los nuevos sistemas inteligentes de llave de acceso (passkey) que aplicaciones como WhatsApp ya incorporaron a su tecnología. Meta anunció la introducción este martes de tres nuevas funciones de seguridad para la plataforma donde los usuarios podrán añadir más de una clave de entrada a su perfil, actualizar su PIN de verificación en dos pasos a una contraseñaalfanumérica más larga y ver más información sobre las llamadas de números desconocidos.
Nuevas herramientas para iniciar sesión
La empresa líder en mensajería instantánea dio inicio a las nuevas opciones de llave de ingreso y contraseña que ya están disponibles en la configuración del registro propio en la aplicación. Una de las novedades principales es la credencial de verificación que permite a los usuarios iniciar sesión en WhatsApp mediante huella digital, reconocimiento facial o código de bloqueo de pantalla. Meta afirmó que este es el método más rápido y seguro para verificar la identidad y se vuelve una tarea más que sencilla, librándose de la necesidad de códigos ni PIN que siempre terminan en un intento infructuoso de recordar y en cambiar otra vez la contraseña. Según Meta, más de mil millones de personas han configurado una clave de acceso.
Al mismo tiempo los usuarios pueden disponer de múltiples claves de ingreso, facilidad que beneficia principalmente a quienes poseen dispositivos Android y iPhone y que no cuentan con sistemas compartidos de este método de seguridad.
Máxima seguridad y practicidad: ¿cómo funcionan y cuáles son sus beneficios?
A diferencia de los códigos SMS tradicionales o las claves alfanuméricas vulnerables a ciberataques, las llaves de acceso utilizan criptografía avanzada integrada a la tecnología del propio teléfono. Esto implica que la información biométrica (el rostro o la huella) nunca sale del dispositivo, garantizando máxima privacidad y un nivel superior de protección contra accesos no autorizados.
Entre las ventajas clave de adoptar esta herramienta se destaca la comodidad: el proceso de iniciar sesión o reinstalar la aplicación se vuelve instantáneo, imitando el simple gesto de desbloquear la pantalla del celular. Además, elimina de raíz los riesgos de interceptación de mensajes o filtración de claves.
Paso a paso: cómo activar la llave de acceso en Android y en iOS
Para configurar una passkey, los usuarios deben contar con el bloqueo de pantalla activado y un gestor de claves vinculado (Google/Samsung en Android o el Llavero de iCloud en iPhone).
En dispositivos Android:
- Abrir WhatsApp e ingresar al menú de Ajustes (icono de los tres puntos).
- Seleccionar la opción Cuenta y luego presionar Llaves de acceso.
- Indicar Crear llave de acceso y presionar Continuar.
- Confirmar el método utilizando la huella, el rostro o el PIN de desbloqueo del celular.
- Abrir WhatsApp e ir a la pestaña Configuración (esquina inferior derecha).
- Seleccionar Cuenta y luego presionar Llaves de acceso.
- Tocar la opción Crear llave de acceso y presionar Continuar.
- Confirmar la activación mediante Face ID, Touch ID o el código del iPhone.
En caso de requerir un cambio en la configuración o querer desactivar la función en cualquier dispositivo, basta con volver al menú de Llaves de acceso dentro de Cuenta y seleccionar la opción Eliminar.
Contraseñas más robustas y escudo antiestafas
El paquete de actualizaciones de Meta no se detiene en las "passkeys". Como capa adicional, la plataforma renovó su sistema de verificación en dos pasos: reemplazó el tradicional PIN numérico de seis dígitos por la posibilidad de crear una contraseña alfanumérica extendida, combinando letras, números y caracteres especiales para impedir que terceros puedan adivinarla.
Asimismo, WhatsApp introdujo una herramienta clave en Android para frenar los intentos de estafas telefónicas. Al recibir la llamada de un número desconocido que no esté agendado, la pantalla mostrará información contextual de la cuenta emisora —como el país de origen del prefijo y si existen grupos en común con el usuario—. El objetivo de Meta es brindar un momento de pausa previo al contestar para evitar maniobras de engaño basadas en la urgencia.