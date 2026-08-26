¿De qué murió Tim Curry? Qué se sabe sobre el fallecimiento del actor de “It” y “The Rocky Horror Picture Show”

Tim Curry, uno de los rostros más reconocibles del cine de culto y el terror, murió a los 80 años. La noticia fue informada este miércoles por el portal TMZ y posteriormente confirmada por otros medios estadounidenses. El actor británico falleció durante la noche del martes en su domicilio de Los Ángeles, después de atravesar diversos problemas de salud durante los últimos años.