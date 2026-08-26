¿De qué murió Tim Curry? Qué se sabe sobre el fallecimiento del actor de “It” y “The Rocky Horror Picture Show”
El intérprete británico murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles. Había sufrido un derrame cerebral en 2012 que afectó seriamente su movilidad y atravesaba problemas de salud desde hacía más de una década.
Resumen para apurados
- El actor británico Tim Curry murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles; la causa de su fallecimiento aún no fue informada de manera oficial.
- Curry atravesaba problemas de salud desde hacía más de una década, tras sufrir en 2012 un derrame cerebral que limitó su movilidad y lo obligó a usar silla de ruedas.
- Su legado perdurará en la cultura pop gracias a memorables interpretaciones en el cine y el teatro, como el Dr. Frank-N-Furter y el villano Pennywise en 'It'.
Tim Curry, uno de los rostros más reconocibles del cine de culto y el terror, murió a los 80 años. La noticia fue informada este miércoles por el portal TMZ y posteriormente confirmada por otros medios estadounidenses. El actor británico falleció durante la noche del martes en su domicilio de Los Ángeles, después de atravesar diversos problemas de salud durante los últimos años.
Fuentes policiales citadas por TMZ indicaron que los agentes acudieron a la vivienda del intérprete alrededor de las 23.23. Hasta el momento, no existen indicios de que se haya producido un hecho criminal relacionado con su muerte.
¿De qué murió Tim Curry?
Por ahora, no se informó oficialmente la causa de muerte de Tim Curry. Los medios que dieron a conocer su fallecimiento señalaron que el actor llevaba más de una década enfrentando problemas de salud.
Uno de los antecedentes más importantes fue el derrame cerebral que sufrió en 2012, que tuvo consecuencias severas sobre su movilidad y modificó por completo su vida profesional. Curry debió atravesar un extenso proceso de rehabilitación y, con el paso de los años, redujo considerablemente sus apariciones públicas y sus trabajos frente a las cámaras.
En 2025, durante entrevistas relacionadas con la publicación de sus memorias Vagabond, el propio actor había contado que todavía no podía caminar como consecuencia de las secuelas del ACV y que utilizaba una silla de ruedas.
Sin embargo, no hay información que permita afirmar que el derrame cerebral haya sido la causa de su muerte. Por el momento, se trata únicamente de un antecedente médico conocido.
De Dr. Frank-N-Furter a Pennywise
Tim Curry construyó una carrera que atravesó el teatro, el cine, la televisión y el doblaje. Su gran consagración llegó en la década de 1970, cuando interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show y posteriormente en la adaptación cinematográfica de The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975.
La película se transformó con los años en uno de los grandes fenómenos del cine de culto. Las funciones de medianoche, la participación activa del público y la fidelidad de sus seguidores convirtieron a la producción en un fenómeno cultural que trascendió ampliamente su estreno.
Pero Curry no quedó atrapado en un solo personaje. En 1990 interpretó a Pennywise, el aterrador payaso de la miniserie televisiva It, basada en la novela de Stephen King. Su versión del personaje se convirtió en una de las representaciones más recordadas del villano y marcó a toda una generación de espectadores.
Una carrera mucho más allá del terror
Aunque sus personajes más famosos estuvieron ligados al terror y al cine de culto, la trayectoria de Curry fue mucho más amplia.
El actor también participó en películas como Home Alone 2: Lost in New York, donde interpretó al conserje del hotel; Clue, The Hunt for Red October, Muppet Treasure Island, Annie y Scary Movie 2. Además, desarrolló una importante carrera teatral y recibió tres nominaciones a los premios Tony.
Curry también encontró un espacio importante en el trabajo de voz. Después del derrame cerebral de 2012, esa actividad le permitió continuar vinculado con la actuación pese a las dificultades físicas que atravesaba.
En 2015 recibió un reconocimiento por su trayectoria durante una ceremonia vinculada a los Tony Awards en Los Ángeles. Al año siguiente volvió al universo de The Rocky Horror Picture Show para participar en la producción televisiva The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again, aunque esta vez en el papel del narrador.