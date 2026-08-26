Murió Tim Curry, el actor que interpretó al aterrador Pennywise en la primera película de It

Resumen para apurados
- El actor británico Tim Curry murió a los 80 años el martes por la noche tras afrontar problemas de salud, según confirmaron allegados y fuentes policiales a medios de EE.UU.
- Curry saltó a la fama en 1975 con "The Rocky Horror Show" y consolidó su estatus de culto en 1990 al encarnar al payaso Pennywise en la adaptación televisiva de "It".
- Su interpretación de Pennywise se convirtió en un hito del cine de terror que marcó a varias generaciones y sigue siendo una referencia icónica en la cultura popular.
Tim Curry, el actor británico que quedó en la memoria de varias generaciones por interpretar al aterrador payaso Pennywise en la primera adaptación cinematográfica de It, murió a los 80 años.
La noticia fue confirmada por personas cercanas al artista al medio estadounidense TMZ. Además, fuentes policiales citadas por ese portal señalaron que la muerte ocurrió durante la noche del martes.
Curry había atravesado serios problemas de salud durante los últimos años, aunque el material difundido no aporta mayores detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Quién era Tim Curry, el actor que interpretó a Pennywise
Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra. Desde joven mostró interés por la actuación y decidió formarse profesionalmente en esa disciplina.
Estudió Drama en la Universidad de Birmingham, donde se graduó con honores. Su trayectoria artística comenzó a desarrollarse durante la década de 1960, aunque su gran salto llegó algunos años después.
En 1975 protagonizó The Rocky Horror Show, el musical que con el tiempo se convirtió en una obra de culto. Su participación en el espectáculo fue uno de los trabajos que marcaron el comienzo de una extensa carrera tanto en el teatro como en el cine y la televisión.
Pennywise, el personaje que marcó su carrera
Uno de los papeles más recordados de Curry llegó en 1990, cuando interpretó a Pennywise en la miniserie televisiva It, adaptación de la novela de Stephen King. Su versión del payaso se convirtió en una de las representaciones más reconocibles del personaje y quedó asociada al imaginario del terror.
Años después, el personaje volvería a la pantalla grande interpretado por Bill Skarsgård en las películas It (2017) y It: Chapter Two (2019). Sin embargo, la interpretación de Curry permaneció como una referencia para los seguidores de la historia y del género de terror.
La muerte del actor se conoció este martes por la noche, a los 80 años, y generó repercusión entre admiradores de una trayectoria que comenzó en los escenarios británicos y alcanzó reconocimiento internacional.