Luis Caputo brindará una conferencia este miércoles y anunciará nuevas medidas económicas
El ministro de Economía hablará a las 10 en el Palacio de Hacienda, luego de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada. El anuncio se conocerá poco antes del tratamiento en Diputados de dos proyectos clave para el Gobierno de Javier Milei.
Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo dará una conferencia este miércoles en el Palacio de Hacienda para anunciar nuevas medidas económicas definidas por el Gobierno.
- El anuncio se definió tras una reunión de mesa política y coincide con el debate en Diputados de la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal.
- El oficialismo busca apuntalar su programa económico y confía en tener los votos en el Congreso para aprobar estos dos proyectos clave para la gestión.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, dará este miércoles una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas económicas, según surgió de la reunión de la mesa política que se desarrolló este martes en la Casa Rosada.
Por el momento, el Gobierno no informó oficialmente cuáles serán las medidas que anunciará el titular del Palacio de Hacie
La conferencia está prevista para las 10 y se realizará en el Ministerio de Economía. Según indicaron fuentes gubernamentales, sólo podrán asistir periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda.
El anuncio de Caputo y dos leyes económicas clave
La presentación de Caputo se producirá poco antes de que en el Congreso se traten dos leyes de corte económico consideradas claves para la gestión de Javier Milei.
Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal. Son dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a las elecciones de 2027.
El Gobierno buscará este miércoles la aprobación en la Cámara de Diputados de ambos proyectos. En el corazón del Gobierno confiaban este martes en que “están” los votos para ambas aprobaciones.
La reforma del Banco Central, una prioridad para Milei
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las prioridades de Balcarce 50, según dejaron trascender desde que se conoció el proyecto.
En la elaboración de la iniciativa se involucró directamente el presidente Javier Milei. De hecho, fue el propio mandatario quien llevó adelante la explicación del proyecto desde julio pasado, tanto ante su gabinete en pleno como frente a los legisladores del espacio.
Además, Milei habló sobre la reforma en diferentes medios de comunicación y también la presentó mediante una cadena nacional.