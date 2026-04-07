Caputo defendió los créditos hipotecarios para funcionarios

Defensa de Campero: “Todo se hizo de manera transparente”

En diálogo con LA GACETA, el diputado nacional y ex intendente de Yerba Buena defendió su decisión y aseguró que actuó como cualquier ciudadano común. En su aclaración, Campero aclaró que el crédito fue gestionado junto a su mujer, bajo las mismas condiciones que cualquier solicitante: evaluación de ingresos, antecedentes financieros y tasación de la propiedad. En este sentido insistió en que no recibió ningún beneficio ni privilegio por su rol como diputado. “No hay ninguna ventana especial. Todo se hizo de manera transparente. La línea que tomamos, UVA, es la misma que cualquier tucumano puede solicitar. No se trata de un favor por ser legislador”, declaró.



