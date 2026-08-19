Bausili ratificó el apretón monetario del BCRA y confió en que la inflación seguirá desacelerándose

Resumen para apurados
- Santiago Bausili confirmó ante inversores que el BCRA mantendrá la política monetaria contractiva para consolidar la baja inflacionaria en Argentina.
- La estrategia se basa en controlar la liquidez y las tasas tras superar presiones temporales del primer trimestre, apoyada por el superávit de cuenta corriente.
- El BCRA continuará con la compra de reservas para estabilizar el régimen cambiario e impulsar una recuperación económica sostenible liderada por las exportaciones.
El Banco Central (BCRA) mantendrá una política monetaria contractiva mientras la inflación argentina continúe por encima de los niveles internacionales. Sin embargo, su presidente, Santiago Bausili, sostuvo que el proceso de desaceleración de los precios mantiene una perspectiva favorable.
Durante una exposición ante analistas e inversores, el titular de la autoridad monetaria señaló que las presiones inflacionarias observadas durante el primer trimestre terminaron siendo transitorias y perdieron fuerza durante el segundo semestre. A esto sumó la desaceleración de la inflación núcleo, que, según el diagnóstico del BCRA, alcanzó niveles comparables con los registrados en 2017.
“Las presiones que vimos en el primer trimestre, que considerábamos temporarias, resultaron ser temporarias y dejaron de ejercer presión en el segundo semestre”, afirmó Bausili. En ese sentido, destacó que las expectativas del mercado continúan ancladas respecto del sendero de los precios, consignó el diario "Ámbito".
El funcionario también advirtió que el escenario internacional puede influir sobre la economía argentina por distintas vías. Una menor actividad entre los principales socios comerciales podría reducir la demanda de los productos que exporta el país, mientras que un aumento en el costo de la energía podría generar mayores presiones inflacionarias a nivel global y trasladar parte de ese incremento a la Argentina.
A su vez, un escenario de mayor inflación internacional podría mantener elevadas las tasas de interés y provocar un desplazamiento de capitales desde los mercados emergentes hacia activos considerados de menor riesgo. Sin embargo, el diagnóstico del BCRA es que la economía argentina cuenta actualmente con mejores condiciones para absorber ese escenario externo que en otros momentos.
“Esa combinación de cosas nos afecta menos que lo que nos hubiese afectado en otros momentos y estamos viendo algunos beneficios”, sostuvo.
La volatilidad y liquidez
Bausili explicó que la estrategia monetaria se instrumentará principalmente mediante la administración de la cantidad de dinero y de la liquidez disponible en el sistema financiero.
“Esto lo hacemos administrando cantidades y liquidez del sistema. En el proceso venimos fortaleciendo la calidad de las variables del balance del BCRA y venimos ganando flexibilidad operativa”, explicó.
Al mismo tiempo, la entidad mantiene como una de sus prioridades evitar que el endurecimiento monetario, que impacta sobre la actividad económica, derive en una volatilidad excesiva de las tasas de interés.
“Seguimos manteniendo como prioridad que las tasas de interés se mantengan estables y la demanda de dinero se va a ir recuperando y va evolucionando en la mejora de la actividad y la recuperación del crédito”, sostuvo.
La definición adquiere relevancia en un contexto de volatilidad de las tasas de interés de corto plazo. En la jornada previa, la caución a un día llegó a operar en torno al 30%.
Esta situación expone el desafío que enfrenta el organismo: administrar la liquidez de manera que haya suficientes pesos en el sistema para evitar una escalada de las tasas, pero sin generar un exceso que pueda trasladarse al dólar y, posteriormente, a los precios.
Actividad económica
Bausili también destacó la evolución de la actividad económica, aunque reconoció que la recuperación se produce de manera desigual entre los distintos sectores.
“Estamos viendo un proceso de expansión económica y lo más importante es que está siendo liderado por el sector exportador en un marco de equilibrio fiscal y monetario. Esto lo hace más sustentable y sostenible en el mediano y largo plazo”, afirmó durante su exposición junto a Daniel Artana, titular de Fundación FIEL.
El presidente del BCRA sostuvo que la eliminación de restricciones permite que las actividades con mejores condiciones de competitividad se expandan con mayor velocidad, mientras que otros sectores avanzan a un ritmo más lento.
“Creemos que el proceso se va a profundizar y estamos empezando a ver que a los sectores a los que les va mejor empiezan a tener un impacto en sectores rezagados. Estamos buscando que eso se profundice”, agregó.
El frente cambiario
Otro de los aspectos destacados por Bausili fue la evolución de las cuentas externas. Según su diagnóstico, las preocupaciones que existían durante 2025 respecto de un posible desequilibrio externo comenzaron a perder peso.
“A diferencia de las expectativas hace un año, ya en el segundo trimestre y para lo que se espera para este año vamos a tener un superávit de cuenta corriente y esa preocupación ya no está. Y la nueva dinámica con el sector externo contribuye a anclar expectativas en el régimen cambiario”, señaló.
En ese marco, el Banco Central volvió a remarcar la importancia del resultado fiscal como uno de los pilares del programa económico. “Ya demostramos que un ajuste de 5 puntos de déficit fiscal, la actividad puede crecer”, afirmó.
La mejora de las cuentas externas también fue presentada como un factor relevante para el funcionamiento del esquema cambiario y la estrategia de acumulación de reservas. Bausili señaló además que gran parte del stock de utilidades retenidas ya fue distribuido y manifestó su expectativa de que el escenario sea más normal durante este año y el próximo.
En cuanto a las reservas, el BCRA viene acumulando en las últimas jornadas un saldo comprador superior a los u$s330 millones, aunque a un ritmo menor al de los meses anteriores, con un promedio diario de u$s31 millones.
Sobre este punto, la autoridad monetaria aseguró que las compras de divisas superaron las previsiones iniciales del mercado, con más de u$s13.000 millones adquiridos en lo que va del año, y ratificó la continuidad del programa.
“No tenemos planes de terminar con el programa de compras en el corto plazo”, afirmó Bausili.