Alerta amarilla del SMN: lluvias, viento y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas por lluvias, vientos y nevadas este miércoles para ocho provincias argentinas ante el avance de un frente de mal tiempo y frío.
- Se prevén ráfagas superiores a 90 km/h en Jujuy, hasta 70 mm de lluvia en el Litoral y Chubut, y nevadas en la cordillera en medio de una ola de bajas temperaturas.
- Los fenómenos podrían provocar daños e interrumpir actividades habituales, mientras se espera que la inestabilidad y el frío continúen en gran parte del territorio nacional.
El frío continuará durante este miércoles 19 de agosto en distintos puntos del país. En el marco de una semana marcada por el descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias, vientos fuertes y nevadas para varias provincias.
De acuerdo con el informe del organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, los avisos alcanzan a sectores de Formosa, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.
Lluvias intensas: cuáles son las zonas bajo alerta
La advertencia por lluvias abarca sectores de Formosa, Santa Fe, Corrientes y la zona cordillerana de Chubut. El SMN anticipó la posibilidad de precipitaciones persistentes, con acumulados estimados de entre 30 y 70 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar daños y ocasionar interrupciones momentáneas de las actividades habituales.
Alerta por viento fuerte en Jujuy
En Jujuy, el organismo meteorológico mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes. Se esperan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, provenientes del sector oeste.
Además, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones en las zonas alcanzadas por el aviso.
Nevadas: las provincias que podrían recibir nieve
El SMN también emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de Salta, Catamarca y pequeños sectores de La Rioja.
En las áreas bajo advertencia se prevén acumulaciones de nieve de entre 5 y 15 centímetros, aunque los valores podrían ser mayores de forma localizada. Las mayores acumulaciones se esperan especialmente en la cordillera y en los sectores ubicados a mayor altura.
En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia, nieve mezclada con lluvia o únicamente lluvia.
Las condiciones previstas para este miércoles mantienen el escenario de tiempo inestable y bajas temperaturas que se viene registrando durante la semana en diferentes regiones del país.